Ein Indianer wechselt zu den Razorbacks

Nach Quarterback Garrett Dellechiaie haben die Ravensburg Razorbacks ihren zweiten Importspieler verpflichtet. Für die Defensivreihen kommt Tyler Clifton aus Sallisaw im US-Bundesstaat Oklahoma zum Zweitligisten Ravensburg. Ein Widereceiver aus den USA soll noch genauso kommen wie ein weiterer Spieler für die Defensive.

Der 23-jährige Tyler Clifton ist Angehöriger der Chickasaw-Indianer und führte zuletzt seine Mannschaft am Hendrix-College als Kapitän zum Sieg in ihrer Conference. Als einer der besten seiner Conference wurde Clifton zudem zweimal in das First-Team-All-Conference gewählt und zuletzt zum Dream Bowl geladen. Hierbei dürfen sich ausgewählte Spieler von kleineren Colleges den Scouts aus der nordamerikanischen Profiliga NFL und aus Europa präsentieren.

Sascha Brändle, Defensiv-Koordinator der Razorbacks, ist von dem 1,92 Meter großen Hünen überzeugt. „Tyler ist ein Topathlet und hat trotz seiner großen Masse von mehr als 100 Kilogramm eine enorme Geschwindigkeit. Zudem bringt er große Erfahrung mit und kann in der Defensive vielseitig eingesetzt werden.“ Clifton selbst freut sich sehr auf Deutschland. „Ich habe viel über die Razorbacks gelesen und einige Videos aus der letzten Saison gesehen“, wird der 23-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert. „Aber am Wichtigsten war für mich die familiäre Atmosphäre im Team. Zudem freue ich mich, die deutsche Kultur und Sprache kennenzulernen und hoffe, dass meine Mitspieler mir helfen, ein paar Wörter zu lernen.“

Das erste Heimspiel in der German-Football-League 2 Süd haben die Razorbacks am Samstag, 22. April, um 15 Uhr gegen gegen die Straubing Spiders.