Ein Huhn als Weihnachtsgeschenk für Afrika

Die Ravensburger Zahnärztin Steffi Schmitt-Langer arbeitet seit 2010 ehrenamtlich für die Organisation „Dentists for Africa“. Möglichst einmal im Jahr fliegt sie mit einer Helferin nach Kenia, um dort in den ärmsten Regionen des Landes besonders den Kindern eine zahnärztliche Notversorgung zukommen zu lassen.

Darüber hinaus ermöglicht das Praxisteam den Patenkindern Lillian den Schulbesuch beziehungsweise Prisca das Studium. Nach ihrem Abitur hat Prisca einen Studienplatz für ein Zahnmedizinstudium erhalten und möchte als Oral Health Officer in einer Zahnstation von Dentists for Africa arbeiten. Viele Patienten der Praxis unterstützen auf vielfältige Weise das engagierte Team und spenden immer wieder Geld und Zahngold. Seit 2003 sind fast 25 000 Euro aus Zahngoldspenden in verschiedene Projekte in Kenia geflossen und viele Menschen konnten unterstützt werden, die es besonders schwer haben.

Nun möchte das Praxisteam auch in Zeiten von Corona helfen und bietet eine besondere Weihnachtsaktion an: Wer Witwen und ihre Kinder aus der St.-Monica-Village-Witwenkooperative unterstützen möchte, kann ab sofort Gutscheine für eine Weihnachtstombola erwerben, die dann vor Ort in Kenia verlost werden. Diesen Menschen, die über sehr wenig Geld verfügen und ebenfalls von der Teuerung der Lebensmittel betroffen sind, kann man zum Beispiel schon mit fünf Euro eine große Freude bereiten und ihnen einen Kanister Öl, einen Sack Mais oder ein Mango-, Avocado- oder Papayabaum schenken.

Für eine Spende über fünf Euro erhält eine Witwe einen Hahn und ein Hühnchen; für 15 Euro ein Paket Grundnahrungsmittel (Zucker, Mehl, Reis, Salat, Tee, Kohl und Milch) oder ein Paket Samen und Düngemittel. Sogar eine Ziege kann man für einen Gutschein über 50 Euro verschenken.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann ab sofort in der Praxis in der Urbanstraße 8 in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 211 33 Gutscheine erwerben oder auf das Konto DE86 8205 1000 0140 0467 98 (Sparkasse Mittelthüringen) spenden - Spendenquittungen werden ausgestellt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.dentists-for-africa.org