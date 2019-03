Ein großer Künstler mit vielen Fragen

Der Ravensburger Künstler Raimund Wäschle ist verstorben. Er wurde am Dienstag im Alter von 62 Jahren auf dem Hauptfriedhof begraben. Ein Nachruf.

„Du, Dichter in deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins: sag Nein!“ Wolfgang Borchert war für Raimund Wäschle einer der prägenden Dichter, weil er mit Mitteln der Sprache zu verarbeiten suchte, was ihn mit nur 27 Jahren ins Grab brachte – die seelischen Leiden in der Haft, die körperlichen an der Front. Weil er trotz der Unmenschlichkeit des Krieges in seinen Gedichten Worte fand für Liebe, die für Wäschle in Zeiten der Depressionen Seelennahrung waren.

Seelenverwandtschaften und lange gemeinsame Gespräche: Über jene Themen, die so viele „Nachgeborene“ (Wäschle 1956, in Stuttgart) wie Überlebende des Faschismus schon sehr früh stellten – was kann Kunst noch nach der Monströsität des Bösen? Wie lässt es sich verarbeiten oder gar aufarbeiten? Wie Paul Celan, wie Arnold Schönberg mit „Ein Überleben – aus Warschau“, die prägend für Wäschle waren? Ja, auch die schockierende, die radikale Aussage Theodor Adornos (1951 veröffentlicht): „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch“, war ein großes Thema. Die humanitäre Kunst war ihm vertraut über seine Mutter, Pianistin und Musiklehrerin. Doch dann, nach den ersten Dokumentationen über Vernichtungslager der Nazis (in den 70ern noch kein oder kaum gymnasialer Lehrstoff), die nachhaltige Erschütterung von Wäschles bürgerlichen Werten: Was war, was ist denn generell der Wert jener „Kulturnationen“, die lange vor dem Holocaust so unendlich viel Tod und Leid mit dem Kolonialismus über andere Kontinente brachten?

Raimund Wäschle studierte von 1977 bis 83 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei den Professoren Moritz Baumgartl und Rudolf Schoofs. Seine Fragen blieben, die „Bilder“ über die jüngste Vergangenheit. Und wie eine Metapher blieb in seinen Wahrnehmungen der Titel von Borcherts über-wältigendem Theaterstück und Hörspiel, „Draußen vor der Tür“ – die eigenen Türen, die intellektuellen, die seelischen, zu öffnen für die Welt draußen, die ihm für unberechenbare Phasen keinen Halt mehr gab. Ganz anders als beispielsweise, bei Romain Fink. Auch er wollte und musste in seinem frühen „Dachau Zyklus“ einen Teil seiner Biografie (oder konkreter der seines Vaters) bewältigen. Doch sie erdrückte ihn nicht.

Wäschles frühere Arbeiten (Radierungen und Zeichnungen vor allem) sind zerbrechlich, mit mythisch, archaisch wirkenden, figurativen Erscheinungen, oft raumlos, haltlos wirkend – wie Wäschle sich in wechselnden Phasen selbst empfand. Skizzenhafte Christusfiguren schwebten in manchen Arbeiten dazwischen, oft ganz unvermittelt, ohne religiösen Kontext – vielmehr symbolisch für solche, die das Leid anderer auf sich nehmen, so wie Wäschle es selbst in wechselnden seelischen Belastungen, in sich aufsog, es berserkerhaft kreativ im Studio auf Papier warf und doch nicht los wurde. Trost, Ruhe fand er fand er in seiner Tätigkeit als Kunstpädagoge – heilend war sie nicht.

Doch dann, unvorhersehbar, Hoffnungszeichen für die, die ihm nahe standen, seine Farbexplosionen, wie in seiner letzten Ausstellung in der Kreissparkasse Ravensburg, „Vollgestopft mit Gedanken.“ Nun hat sein Körper sich den Stürmen verweigert und die Tür nach draußen geschlossen. Ein großer Künstler, ein wunder- voller Mensch wurde am Dienstag im Alter von 62 Jahren auf dem Hauptfriedhof begraben.