Ein ganz persönliches Reiseabenteuer auf Schienen

Die Ravensburger Lena Kessler und Bernd Hasenfratz sind am Donnerstag, 22. Februar, zu Gast in der Buchhandlung Ravensbuch. Im Werkstattgespräch mit ihrem Lektor Lothar Reiserer berichten sie von der Arbeit an ihrem Buch „Projekt Fernweh“, das jetzt im Verlag GeraMond erschienen ist. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Wie könnte man sich auf einer Weltreise besser bewegen als auf Schienen? Das dachten sich auch Bernd Hasenfratz und Lena Kessler – und berichteten darüber fleißig auf ihrem Reiseblog „Projekt Fernweh“. Das Beste daraus erscheint nun im Buchformat: ein laut Pressemitteilung bildgewaltiges und ganz persönliches Reiseabenteuer auf Schienen, gemächlich per Bahn, nah dran an fremden Kulturen und fantastischen Landschaften – ergänzt um Reiseanekdoten und Tipps.

Lena Kessler (Jahrgang 1983) und Bernd Hasenfratz (Jahrgang 1980) seien waschechte Globetrotter, heißt es. Eisenbahnreisen seien für die beiden ein Synonym für Fernweh und die gute alte Zeit der entschleunigten Fortbewegung. Sie suchten die letzten Eisenbahnabenteuer in allen Winkeln der Welt und bewegten sich dabei meistens abseits der Touristenströme. Diese Art des Reisens sei ein Garant für exotische Reisegeschichten und eindrucksvolle Aufnahmen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem TUI Reisecenter Ravensburg statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch, Marienplatz 34, oder unter www.ravensbuch.de.