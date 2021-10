Ein fröhliches Birnbaum-Fest in Momos Welt

Mehr als 100 Erwachsene und 30 Kinder haben am Wochenende bei Bilderbuchwetter im Garten des interkulturellen Familienzentrums „Momos Welt“ in der Weststadt das dritte Birnbaum-Fest gefeiert. Mit Birnen-Smoothies, Birnen-Kuchen, Birnen-Dekos und Vorführungen von Kindern in Birnenkostümen wurde des Baumes gedacht, der im Herbst 2017 von Sozialminister Manfred Lucha hier im Garten gepflanzt worden war.

Am Ende einer Konferenz der Sozialminister aller Bundesländer im Havelland war im selben Jahr jedem Teilnehmer ein kleiner Birnbaum überreicht worden. In Anspielung auf das bekannte Gedicht von Theodor Fontane „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sollte er segenspendend dort gepflanzt werden, wo nach Meinung der Minister Integration beispielhaft gelingt.

Manfred Lucha wählte den Garten von Momos Welt in der Domäne Hochberg. Auch heute noch, vier Jahre danach, ist er überzeugt, dass „der Baum ins Familienzentrum in einem Stadtteil mit Einwanderungsgeschichte passt“, wie er in seiner Festrede betonte. Momos Welt, ein von der katholischen Kirche, der Stadt und dem Landkreis Ravensburg unterhaltener Familien-Treff mit KiTa, steht für „menschenfreundlich, originell, multikulturell, offen“. Und es ist ein Ort des Zuhörens, der Begegnung und Begleitung.

Lucha dankte dem Team für seine erfolgreiche Integrationsarbeit. „Achtsamkeit, dafür ist Momo ein Synonym.“ Momo stehe als Leuchtturm für eine offene Gesellschaft in einem Stadtteil, in dem die AfD die meisten Stimmen bekommen hat, jene Partei, die Momos Werte mit Füßen tritt. Daher sei Integrationsarbeit gerade hier besonders wichtig.

Auch Heike Engelhardt, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, und Rolf Engler, langjähriger CDU Stadtrat, sprachen Grußworte. Ein Dank ging an die vielen Ehrenamtlichen, die im Familienzentrum an verschiedener Stelle arbeiteten.

Pfarrer Reinhold Hübschle freute sich, die neuen Spielgeräte im Außenbereich einweihen zu können. Sie konnten aus Fördergeldern der Diözese Rottenburg angeschafft werden. Hübschle segnete Kinder und Eltern, die mit freudigen Augen der Rutschpartie des Pfarrers beigewohnt hatten. „Die Kinder sollen hier eine glückliche und unbeschwerte Zeit verbringen“, so Hübschles Wunsch.

Der kleine Birnbaum wächst und gedeiht. Im letzten Jahr trug er eine Frucht, in diesem Jahr wuchsen schon drei kleine Birnen an seinen Zweigen. Das gelungene Birnbaum-Fest als Fest der Begegnung von Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen zeigt, dass auch die Arbeit von Momos Team Früchte trägt.