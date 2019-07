Ein „Freund der klaren Worte“ verabschiedet sich

Mit einem Festakt ist Hubert Fritz am Mittwoch als Schulleiter der Humpis-Schule in Ravensburg verabschiedet und als Nachfolger Ulrich Becker in sein Amt eingesetzt worden.

Eva-Maria Meschenmoser, Erste Landesbeamtin des Landkreises Ravensburg, die in Vertretung des erkrankten Landrats Harald Sievers gekommen war, lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und dem Landkreis als Schulträger. Fritz sei ein verlässlicher und geschätzter Ansprechpartner und immer ein „Freund der klaren Worte“ gewesen, er habe „klare Kante“ gezeigt. Als einen Meilenstein bezeichnete sie die Einführung der Schulsozialarbeit 2014, bei der Fritz entscheidend mitwirkte. „Niemand möchte heute die Sozialarbeiter an beruflichen Schulen missen“, sagte Meschenmoser.

Susanne Pachter, Schulpräsidentin des Regierungspräsidiums Tübingen, verabschiedete Fritz offiziell. „Sie haben die Humpis-Schule in ihrer Tradition weitergeführt und zu einer Institution gemacht, die in der Region verankert ist“. Mit diesen Worten dankte sie Fritz für dessen Wirken. Dann überreichte sie Becker seine Einsetzungsurkunde, der das Amt zum 1. August übernimmt.

Der scheidende Schulleiter geht auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand. Im September 1990 begann er in der Humpis-Schule als Referendar, dann war er stellvertretender Schulleiter, im August 2014 übernahm er den Chefposten. Die Schule hat 2800 Schüler und mehrs als 150 Lehrkräfte, die wöchentlich zirka 2500 Unterrichtsstunden abhalten.

In seiner emotionalen Abschiedsrede streifte Fritz die deutsche Bildungspolitik und verteidigte das Bildungswesen. Seit über 50 Jahren gebe es Kritik, aber niedrige Arbeitslosenquoten, Deutschland als Exportweltmeister oder gute Arbeitschancen für Jugendliche sprächen dagegen. Sein Hauptaugenmerk richtete er auf den geplanten Um- und Neubau der Schule: „Sie hat sich besser gehalten als ich“, sagte er schmunzelnd. Er lobte die Mitglieder des Kreistages, die die Notwendigkeit der Schulsanierung eingesehen hätten. „Aber guten Unterricht kann man auch in einer alten Schule machen“, bemerkte er lächelnd. An Eva-Maria Meschenmoser sprach er seinen Dank aus, für die Erhaltung des Schulamtes als eigenständiges Amt. Zum Schluss dankte er allen Kollegen und Mitarbeitern für ihre Unterstützung. In seiner Pension will er sich nun ausgiebig seinen Hobbies Waldarbeiten und Skifahren am Arlberg widmen.

Der Neue, Ulrich Becker, wurde 1967 in Mengen geboren und ist begeisterter Wirtschaftspädagoge. Seit Dezember 2014 ist er stellvertretender Schulleiter. Sein Spezialgebiet ist Spedition und Logistik.

Becker will sein neues Amt mit Energie, gutem Willen und Gottvertrauen ausführen. Mit Blick auf die anstehende Schulsanierung sagte er: „Ich träume davon, noch ein paar Jahre an der neuen Schule unterrichten zu können.“