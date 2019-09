Ein Fest für 25 Jahre freiwillige Mitarbeit

Ohne Freiwillige könnte der Ravensburger Verein „Frauen und Kinder in Not“ nicht die lückenlose Erreichbarkeit seines Frauen- und Kinderschutzhauses gewährleisten. Ein Team von ehrenamtlichen Frauen macht es möglich, dass die Notrufnummer 0751 / 16365 rund um die Uhr erreichbar ist. Und Ursula Kuhn-Zerer ist seit 22 Jahren Garant dafür, dass dieses Team seinen Einsatz professionell und mit viel Herzblut leistet. Als Freiwilligenkoordinatorin folgt ihr jetzt Katharina Lösselt.

Frauen, die nach einem akuten Vorfall häuslicher Gewalt oder einem langwierigen Entscheidungsprozess die Notrufnummer wählen, können dort auf Hilfe hoffen. Wenn die Hauptamtlichen des Frauen- und Kinderschutzhauses Feierabend haben, übernehmen die Freiwilligen den Dienst. Ausgerüstet mit der großen Notrufmappe und dem Diensthandy sowie vorbereitet durch fachliche Qualifizierung, steht das Team der Ehrenamtlichen bereit, auf einen Notruf entsprechend zu reagieren und – wenn nötig – die Aufnahme zu gewährleisten, und sei es mitten in der Nacht. Durchschnittlich wird ein freiwilliger Dienst im Monat geleistet, sei es in zwei Nächten unter der Woche oder am Wochenende.

„Die Saat ist aufgegangen“: Unter diesem hoffnungsvollen Motto hat vor Kurzem das Fest für 25 Jahre Freiwillige Mitarbeit stattgefunden, das der Verein für seine Ehrenamtlichen im Haus der katholischen Kirche ausgerichtet hat. Was im Jahr 1994 mit sechs Frauen begonnen hat, ist jetzt mit einem Team von rund 30 Helferinnen in stabile Bahnen gelenkt. Wesentlichen Anteil an dieser Aufbauarbeit hat Ursula Kuhn-Zerer, die als Freiwilligenkoordinatorin den Stab nun an Katharina Lösselt weiterreichte. Weiterhin Frauen für die freiwillige Mitarbeit zu gewinnen, lautet die große Herausforderung. Denn wenn der Verein alljährlich mit einem Einführungskurs um neue Interessentinnen wirbt, stößt er auf immer weniger Resonanz.

Dabei kann dieser ehrenamtliche Einsatz offenbar viel Freude bereiten. Das zeigte sich am Festabend mit leckerem Buffet und Mutmach-Kabarett mit der Ulmer Kabarettistin Marlies Blume. Supervision, Fortbildungen und gesellige Treffen werden als Bereicherung erfahren. Kein Wunder also, dass manche der Freiwilligen schon seit mehr als 20 Jahren dabei sind.

Und nicht nur im Notruf-Team, auch in öffentlichkeitswirksamen Aktionen des Vereins ist ehrenamtliche Mitarbeit nötig. Dabei werden dringend nötige Spenden für den Frauenhaus-Verein akquiriert. Eine beeindruckende Rechnung konnte Ursula Kuhn-Zerer für den Einsatz der Freiwilligen in 20 Jahren Dienst am Notruftelefon präsentieren: Die von ihren geleisteten 122 720 Stunden wären vergütet mit Mindestlohn 1,128 Millionen Euro wert.