Ein Ex-Weltmeister im Flappachbad

Im April dieses Jahres ist der frühere Triathlon-Weltmeister Daniel Unger zu Gast bei der „Schwäbischen Zeitung“ gewesen. Unger hatte Einsteigern Tipps und Tricks für die Vorbereitung zum Ravensburger Triathlon gegeben. Damals hatte er auf die Frage, ob er sich in diesem Jahr einen Start in seiner Geburtsstadt vorstellen könnte, nicht direkt abgelehnt. Nun gab es die Zusage – der 33. Ravensburger Triathlon am Samstag, 4. August, startet also mit dem Weltmeister von 2007.

Unger wird beim Bredl-Sprintcup an den Start gehen und somit laut Veranstalter für einen weiteres Höhepunkt in der Geschichte des Ravensburger Triathlons sorgen. In die Siegerlisten im Flappachbad hatte sich Unger bereits vor seinem Weltmeistertitel eingetragen. Doch trotz des prominenten Startes in diesem Jahr: Die Favoriten auf den Gesamtsieg und den traditionellen Mehlsack-Wanderpokal bräuchten sich laut Unger selbst keine Sorge zu machen. „Der Triathlon ist und bleibt meine Leidenschaft – seit meinem Karriereende steht jedoch der Spaß im Vordergrund.“ Nichtsdestotrotz hat der Veranstalter die Startnummer 1 bereits für den Weltmeister und Ehrengast reserviert. Der Vorjahressieger Thomas Capellaro aus Isny, der für die SG Niederwangen startet, wird seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen.

Bei den Frauen hat sich die Vorjahressiegerin und Lokalmatadorin Lena Berlinger angemeldet. Jedoch hatte sie sich bei einem Radsturz in der Saisonvorbereitung an der Schulter verletzt und monatelang pausieren müssen. Es bleibt deshalb spannend, ob Berlinger ihre Konkurrentinnen erneut so stark distanzieren kann wie im Vorjahr. Vor einem Jahr wurde Berlinger baden-württembergische Meisterin über die Sprintdistanz – auch in diesem Jahr geht es im Flappachbad wieder um die Landesmeisterschaft.

Begrenzte Kapazitäten

Auch aus diesem Grund ist der Ravensburger Triathlon in diesem Jahr gefragt wie nie. Vor Wochen musste das Anmeldeportal aufgrund des erreichten Teilnehmerlimits bereits geschlossen werden. Um der hohen Nachfrage beim Sprintcup etwas nachzukommen, hat der Veranstalter nun allerdings beschlossen, die Teilnehmeranzahl von 360 auf 380 Starter zu erhöhen und gleichzeitig die Staffelstartplätze zu reduzieren. Das Ravensburger Flappachbad gibt aus Sicherheitsgründen nur eine begrenzte Kapazität für Schwimmer her, weshalb eine beliebige Startfeldvergrößerung nicht möglich ist. Die Schwimmstrecke wird am 4. August von der DLRG-Ortsgruppe Ravensburg mit einer Vielzahl von Booten gesichert.