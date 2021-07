Ein Erfolgsprojekt zum Erhalt der Biodiversität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in der diesjährigen Schnittperiode 2021/2022 wird das Projekt „1000 schnittige Obstbäume“ beim Landkreis Ravensburg fortgeführt. „Allerdings sind wir bereits vollständig ausgebucht. Zunächst wollen wir uns noch um die Vielzahl an Interessenten kümmern, die letztes Jahr nicht zum Zug gekommen sind. Dies und die zahlreichen positiven Rückmeldungen sind Beleg für den Erfolg unserer Bemühungen“, erklärt Markus Thiel, Sachgebietsleiter Naturschutz beim Bau- und Umweltamt.

Bereits seit 2018 gibt es das Projekt „1000 schnittige Obstbäume“ beim Landkreis Ravensburg. In Kooperation mit dem Fachwarteverein für Obst- und Gartenbau, den Gemeinden und den jeweiligen Flächeneigentümern werden ungepflegte, oftmals vermistelte Streuobstbestände fachgerecht gepflegt und damit für deren Erhalt gesorgt. Die Pflegearbeiten werden von Obstfachwarten durchgeführt. Die anfallenden Kosten teilen sich Eigentümer/innen, Landkreis und Gemeinde.

In den drei bisherigen Schnittperioden wurden auf diese Weise 120 Streuobstbestände mit rund 3.500 Obstbäume geschnitten. „Die Fachwarte erledigen die Arbeiten mit Leidenschaft, Überzeugung und Heimatverbundenheit. Die Streuobstwiesen sind ein wichtiges Kulturgut, das es zu erhalten gilt“, stellt Erwin Mozer, Kreisobstbauberater und Geschäftsführer des Fachwartevereins, fest.

Streuobstwiesen sind Lebensräume für eine Vielzahl gefährdeter Arten und haben eine wichtige Funktion in der Biotopvernetzung. Sie prägen durch ihr reizvolles Erscheinungsbild die Landschaft unserer Region. In den letzten Jahrzehnten ist allerdings ein starker Rückgang der Streuobstbestände zu verzeichnen. Der Landkreis Ravensburg hat sich im Rahmen der kreiseigenen Biodiversitätsstrategie das Ziel gesetzt, gemeinsam mit Gemeindeverwaltungen diesem Trend entgegenzuwirken. So unterstützte der Landkreis im letzten Jahr Pflanzprojekte verschiedener Gemeinden. Dabei wurden über 500 Jungbäume gepflanzt und deren Erziehungspflege in den ersten 5 Jahren sichergestellt.

Das Streuobstprojekt wird auch in den nächsten Jahren angeboten. Eigentümer/innen von Streuobstbeständen können sich für die Teilnahme am Projekt bewerben, müssen sich allerdings bis zur übernächsten Schnittperiode gedulden. Weitere Informationen und Anmeldeformulare sind auf der Homepage der Biodiversitätsstrategie des Landkreises www.naturvielfalt-rv.de/mediathek zu finden.