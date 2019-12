Ein Eldorado für Spielefreunde

Ravensburg (sz) - Studien belegen, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen nicht nur Fähigkeiten fördert, sondern Menschen jeden Alters und jeder Hautfarbe zusammenbringt. Das gemeinsame Spielen ist ein vielfach unterschätztes Lern- und Kommunikationsmittel. „Beim Spielen lernen sich Menschen kennen, entwickeln Verständnis füreinander und haben gemeinsam Spaß“, sagt Lotte Coenen laut einer Pressemitteilung der Caritas. Die ehrenamtliche Projektleiterin der Ludothek in Ravensburg kommt aus der Jugendarbeit und ist seit den Anfängen des Spieleverleihs vor fast 20 Jahren mit dabei.

Die Ludothek – in der Bezeichnung steckt das lateinische Wort ludo für Spiel – ist ein eigenständiges Projekt der Caritas Bodensee-Oberschwaben und des Kreisjugendrings. „Unser Spieleverleih funktioniert wie eine Bücherei. Wir bieten Service und Beratung rund um das Spielen“, wird Edgar Henschel in dem Schreiben zitiert. Er war viele Jahre im Außendienst einer Spielwarenfirma unterwegs, kennt sich bestens in der Welt der Spiele aus und gehört zu dem siebenköpfigen ehrenamtlichen Team der Ludothek Ravensburg. Über 900 Spiele, darunter viele Neuheiten und Klassiker bei Brettspielen, können aktuell ausgeliehen werden. Zudem gibt es Extra-Spiele für Veranstaltungen, Geburtstage oder Familienfeiern für drinnen und draußen. Gerne ausgeliehen werden auch die Spiele-Themenkisten für Kindergeburtstage oder einen Spielenachmittag im Freien. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Kugelbahnen, das XXL-Jenga und natürlich die Popkornmaschine und der Zuckerwatteautomat.

Der Ravensburger Spieleverleih wird komplett ehrenamtlich betrieben. Das Ludothek-Team kümmert sich nicht nur um die Beschaffung verlorengegangener Spieleutensilien und repariert kaputte Spiele, es setzt mit viel Liebe und Kreativität auch eigene Spielideen um – wie beispielsweise das „Entenangeln“ mit lustigen Bade-Quietsche-Entchen und Holzruten oder das „Eierwerfen“, bei dem Küchen-Schöpflöffel als Wurfkatapulte fungieren.

Da die Ludothek von einigen Spieleherstellern unterstützt wird und sich alle Mitarbeiter ehrenamtlich engagieren, können sehr moderate Ausleihpreise angeboten werden. Brettspiele wie etwa „Monopoly“ kosten für vier Wochen nur 1,50 Euro Ausleihgebühr, Spiele- und Themenkisten können für acht Euro eine Woche lang ausgeliehen werden. „Unser Rekord waren 2500 Ausleihen im Jahr“, berichtet Lotte Coenen. Seither sind die Zahlen leicht rückläufig. Den Sommer über war die Ludothek gut ausgelastet. „Jetzt – mit Beginn der kälteren Jahreszeit – kommt wieder die Zeit der Brettspiele“, hofft das Ludothek-Team, das gerne in Sachen Ausleihe berät oder auch Spiele erklärt.

Dass generationenübergreifend gerne gespielt wird, zeige die Siedlergruppe, deren Teilnehmer sich immer am zweiten Donnerstag eines Monats ab 19 Uhr zum Spielen treffen, berichtet Lotte Coenen. Und noch immer ist an Samstagen in ungeraden Wochen ab 19 Uhr „Spielzeit“ für jedermann mit den Brettspielfüchsen im Familientreff der Caritas.