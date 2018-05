Ein Elch knutscht im Café L’Arte

Das Ravensburger Café L’Arte ist in der Kreativwerkstatt Rosenharz ein fester Begriff. Regelmäßig sind dort Bilder von den Künstlern der Stiftung Liebenau zu sehen. Die aktuelle Ausstellung widmet sich den expressionistischen Werken von Scarlett Schäfer. In einer Feierstunde an einem lauen Frühlingsabend eröffnete sie ihre Ausstellung „Dich knutscht wohl ein Elch“ und stellte ihre Bilder vor, wie die Stiftung Liebenau mitteilt.

Der rote Elch steht im Mittelpunkt. „Ich habe nie gedacht, dass ich es kann.“ Scarlett Schäfer erzählt von den Anfängen, vom Herantasten an das mächtige Tier. Charmant schaut der Elch von der Leinwand. Er strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, lässt die Menschen ankommen, lädt zum Verweilen ein. Eine verschmitzte Natur, die in den Wäldern Schwedens daheim ist. Als habe der Elch nur zufällig den Weg ins Café L’Arte gefunden. Überhaupt sind die harmonischen Kompositionen von Scarlett Schäfer an den Bilderrahmen nicht zu Ende. Die Werkstatt-Beschäftigte ist eine faszinierende Geschichtenerzählerin, und das spiegelt sich in ihren Bildern wieder.

Schon jung hat Scarlett Schäfer den Weg zur Malerei gefunden. Regelmäßig nimmt sie beim Malen in der Kreativwerkstatt teil. Für ihre Arbeit lässt sie sich von dem österreichischen Künstler Peter Feichter inspirieren. Immer ist es ein Suchen der eigenen Form- und Farbgebung. Ihre Bilder sind beflügelt von ihrer Fantasie.

Ein Augenblick des Glücks

„Unter der künstlerischen Leitung von Irmgard Stegmann arbeiten verschiedene Menschen zusammen, um mit Farbe und anderen Materialien ihre Ideen im Dialog mit einer Leinwand zum Ausdruck zu bringen“, informierte Albert-Jan Brunzema aus der Kreativwerkstatt. Der Leiter des Förderbereichs in Rosenharz ermutigte die Besucher, sich von den Bildern ansprechen zu lassen: „Johann Wolfgang von Goethe hat festgestellt, es brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Es würde genügen, täglich ein schönes Bild anzuschauen. Man muss seine Sinne öffnen, sich auf den Weg machen, so wie sie es heute Abend gemacht haben, um hier einen Augenblick des Glücks zu empfangen.“

Die Ausstellung „Dich knutscht wohl ein Elch“ ist noch bis 7. Juni im Café L’Arte, Roßbachstraße 10, in Ravensburg zu sehen.