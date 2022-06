Woodstoig-Festival: Ein Dorf wird am Wochenende zum Techno-Mekka

Zwei Jahre lang musste wegen der Corona-Pandemie auch das Woodstoig-Festival pausieren. Nun findet es am 29. und 30. Juli wieder in Riedhausen statt, nach aktuellem Stand auch ohne jegliche Corona-Einschränkungen.

Mit einer Party für Freunde hat die Landjugend Riedhausen 2015 das Woodstoig ins Leben gerufen. Damals waren es ein paar hundert Gäste, erwartet werden in diesem Jahr rund 3500 Besucher pro Tag. Veranstalter ist mittlerweile der eigens gegründete Woodstoig-Verein. Auf dem Gelände an der Straße in Richtung Unterwaldhausen werden unter anderem international bekannte DJs auf drei Bühnen auftreten. „Der Headliner ist definitiv Tujamo, einer der derzeit wohl erfolgreichsten deutschen DJs.

Wir sind stolz, dass wir den nach Riedhausen bekommen haben“, sagt Simon Landgraf vom Organisationsteam. Tujamo habe monatlich rund 4,7 Millionen Hörer bei Spotify. Neben solchen Stars aus der Musikszene werden aber auch regionale Musiker auf den Bühnen stehen. Mitorganisator Maximilian Feist ergänzt: „So soll der Spagat geschafft werden, viele Besucher nach Riedhausen zu bekommen, aber auch Nachwuchskünstlern eine Chance vor großem Publikum zu geben.“

Werbespot im Stadion

Die Werbetrommel haben die Initiatoren auf jeden Fall schon gut gerührt. Unter anderem lief in Zusammenarbeit mit dem Ticketdienstleister Reserxiv ein Spot auf dem Stadionbildschirm beim SC Freiburg. „Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen. Wir gehen davon aus, dass wir vor der Veranstaltung ausverkauft sind“, sagt Landgraf.

Entsprechend wären pro Tag 3500 Besucher auf dem Gelände. Etwa zwei Drittel davon würden auch auf dem Campingplatz in der Nähe übernachten. Um die große Anzahl an Besucher satt zu bekommen, wird es mehrere Imbisswagen geben. Morgens kommt zudem ein Bäckerwagen zum Campingplatz. Um auch die restliche Betreuung und Bewirtung der Gäste zu gewährleisten, werden an dem Wochenende rund 170 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein.

Musik auf drei Bühnen

Die drei Bühnen auf dem Festivalgelände werden sich nicht nur optisch, sondern auch bei den Musikrichtungen etwas unterscheiden. Als „Woodys Castle“ gilt die Hauptbühne, die dem Namen nach wie eine Burg gestaltet ist. Dort wird nicht nur der Gewinner eines Künstlerwettbewerbs am Freitagabend das Festival eröffnen, sondern auch an beiden Tagen ein bunter Mix geboten.

Der „Bunker“ ist ein rund 30 mal zehn Meter langes Gebäude, in dem vor allem nachts Musik spielt – und zwar in erster Linie welche mit vielen Beats pro Minute. Die „Deponie“ ist mit Metall und Container im Industriestil gestaltet und gilt als die klassische Technobühne. Nicht nur Musik wird geboten, sondern zum Beispiel auch wieder ein Schminkzelt, ein kleines Riesenrad oder Spiele wie Bier-Pong sowie ein Feuerwerk.

Neues Kassensystem

Neu wird eine menschengroße Statue auf einem zwei Meter hohen Podest sein. Diesen „Woody Stoiger“ hat ein Künstler aus Zußdorf gestaltet. „Wir wollen damit auch gerne eine Art Mythos schaffen. So ist ja auch der Titel Woodstoig entstanden“, sagt Feist. Angelehnt an das Woodstock-Festival und das schwäbische „Stoige“ für den Märzensteig, an dem die Veranstaltung stattfindet.

In den vergangenen Jahren zahlten die Besucher ihre Getränke anhand von Abstreichzetteln. Das hat bei Regenwetter bei der Freiluftveranstaltung allerdings schon zu Problemen geführt. In diesem Jahr wird es nun ein Kassensystem mit Scheckkarten geben, die vorab aufgeladen werden.