Ein Chor trotzt Corona

Der Oratorienchor Liederkranz Ravensburg e.V. blickte auf seiner Hauptversammlung auf ein besonderes Jahr zurück. So mussten die Proben immer wieder pandemiebedingt eingestellt werden. Mit „Und habe wieder gesungen …“ konnte man aber immerhin ein Konzert vor kleinem Publikum realisieren. Rossinis „Petite Messe solennelle“ musste hingegen erneut um ein Jahr verschoben werden, da das Einstudieren eines solch anspruchsvollen Stückes unter den gegebenen Umständen nicht möglich war. Andererseits bewies der Chor unter dem neuen Vorsitzenden Jochen Pfleghaar in dieser schwierigen Zeit wahre Steherqualitäten, wie gerade im Jahresrückblick von Katrin Ganser deutlich wurde. Es gab gemeinsame Wanderungen im Schussental, eine Beteiligung am Volkstrauertag, einen Beitrag des Coro Piccolo für den diesjährigen Milka-Film, eine Online-Weihnachtsfeier und zahlreiche weitere digitale Aktivitäten. Unvergessen etwa wie die Sänger:innen den Wellerman-Song mit immer neuen selbst gedichteten Texten und fantastischen Kostümen als Videoclip einsangen. Trotz all den Herausforderungen blieben die Mitglieder ihrem Verein treu. Das zeigten auch die zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitglieder. So erhielten etwa Lissi Sonntag und Hans Niederer eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft, während Käthe Wagner auf 50 Jahre kam. Sieglinde Rau erreichte sogar die sensationelle Marke von 60 Jahren. Jochen Pfleghaar dankte ihnen für all die Arbeit, das Engagement und die Zeit, die sie und die anderen Jubilare dem Chor geschenkt haben.

Inzwischen ist der Oratorienchor unter der Leitung des neuen Dirigenten Peter Schmitz auch schon wieder fleißig am Proben, schließlich steht am 15. Mai um 18 Uhr in der Aula der PH Weingarten das nächste Konzert an: „Very British“. Ein Abend mit klangvoller romantischer Chormusik zweier britischer Komponisten. Edward Elgar verarbeitete in „Songs from the Bavarian Highlands“ die exotischen Erlebnisse, die er auf einer Reise durch Bayern gemacht hatte, zu witzigen musikalischen Wimmelbildern. Dirndl drehen sich im Kreis, es wird gefensterlt und natürlich fließt viel Bier. Der zeitgenössische Komponist John Rutter hauchte in seinem Liederzyklus „The Sprig of Thyme“ alten englischen Volksliedern neues Leben ein. Ensembles der Jugendmusikschule runden den Abend mit Stücken aus dem Jugend-musiziert-Wettbewerb ab. Der Eintritt ist frei.