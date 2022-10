Ein Blick in eine andere Welt – hinter die EU-Außengrenze

Der Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten veranstaltet im Rahmen der WIN-Wochen (Wochen interkultureller Nachbarschaft) einen Vortragsabend mit Austausch am Samstag, 15.Oktober, in der Jodokskirche in Ravensburg.

Thema des Abends ist die Situation für Geflüchtete auf der sogenannten Balkanroute zwischen Bosnien und Kroatien. An dieser Grenze hat sich die Situation drastisch verschärft. Es werden von kroatischer Polizei und Frontex illegale Abschiebungen durchgeführt, die gegen geltendes EU-Recht und die Grundpfeiler der Genfer Konvention verstoßen.

Im Februar 2022 war Beat Sandkühler, der den Themenabend gemeinsam mit Emma Gindorf gestaltet, mit Freunden in Bosnien, um die lokalen Strukturen für Migranten zu unterstützen und audiovisuell zu dokumentieren. Aus den gesammelten Eindrücken entwickelten sie ein vierteiliges Ausstellungsformat für die documenta fifteen in Kassel, welches sich mit den Themen Flucht, Fluchtwege und dem Ankommen in Europa befasst. Die beiden werden von den Erlebnissen in Bosnien audiovisuell und persönlich berichten und einen Raum für Austausch und Unterstützung aufmachen.

Beginn ist um 18.30 Uhr mit Ankommen und fingerfood aus verschiedenen Kulturen. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, im Anschluss ist ein Austausch möglich..