Ein bisschen wie Rutenfest: Die Rutenode ist veröffentlicht

Der gewaltsame Tod einer 62-Jährigen am Ravensburger Bahnhof ist in kürzester Zeit aufgeklärt worden.

Eine Teenagerin soll die Frau laut Polizei und Staatsanwaltschaft erstochen haben, um an ihr Geld zu kommen. Die 15-Jährige ist mittlerweile in Haft. Offenbar wählte sie ihr Opfer zufällig aus.

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben am Donnerstagnachmittag Details zu dem Verbrechen bekannt, das Ravensburg erschüttert. Die 62-jährige Frau war demnach am Dienstagabend nach der Arbeit in Richtung Busbahnhof gegangen und ...