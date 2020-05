Ein Betroffener spricht im Podcast: Wie sich Corona anfühlt

Das Coronavirus macht Angst. Es ist für den Tod vieler Menschen verantwortlich, bringt die Wirtschaft zum Erliegen und nötigt die Politik, einige Grundrechte massiv einzuschränken. Doch das Virus macht auch Angst, weil wir nicht wissen, wie der eigene Körper im Falle einer Infektion reagiert.

Denn beinahe jeder Krankheitsverlauf ist etwas unterschiedlich. Umso schwerer ist Covid-19 zu greifen. So erging es auch Hans Bürger, dem Vorsitzenden der Ravensburger Kreisärzteschaft. Er hatte in der ersten Folge von "Unser Leben und Corona" das Virus medizinisch erklärt. Doch dann steckte er sich selbst an und durchlebte einen schweren Krankheitsverlauf.

Husten, Fieber, Atemnot. Hans Bürger, dem es mittlerweile wieder deutlich besser geht, gibt in dieser neuen Folge tiefe Einblicke und berichtet, wie sich das Virus bei ihm ausgewirkt hat und was es mit ihm gemacht hat. Weil er als Mediziner die Bevölkerung weiter über Corona aufklären möchte, spricht er detailliert über die Behandlung, seine Ängste und erklärt, was ihm in dieser schwierigen Zeit Mut gemacht hat.

