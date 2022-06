Ein Bericht der Klasse 6c

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der berühmte Schriftsteller und Erzähler Rafik Schami besuchte uns am Freitag, 13. Mai in unserem Klassenzimmer, um mit uns über seinen Jugendroman „Eine Hand voller Sterne“ zu sprechen. Diesen hatten wir gerade im Deutschunterricht gelesen und wir waren sehr gespannt, was wir im Gespräch über das Buch und dessen Verfasser erfahren würden. Nach einer gemeinsamen Begrüßung ermunterte Rafik Schami uns sogleich, ihm alle möglichen und unmöglichen Fragen zu stellen. Dadurch ermutigt sprachen wir ganz offen mit ihm über seinen Jugendroman, sein Leben in Damaskus und Deutschland, seine Flucht aus Syrien und den Krieg dort sowie in der Ukraine. Er beantwortete alle unsere Fragen sehr sorgfältig und verpackte seine Antworten dabei oft geschickt in kleine Erzählungen. Diese brachten uns ebenso zum Lachen wie sie uns zum Nachdenken anregten. Besonders gefallen hat uns, dass der Erzähler auf Augenhöhe mit uns sprach und unsere Fragen sehr ernst nahm. Am Ende der Doppelstunde signierte er unsere Bücher und wir haben gemeinsam Fotos gemacht. Es war ein großartiges Erlebnis, und wir hoffen, dass Rafik Schami bald wieder mit seinen tollen Geschichten im Gepäck nach Ravensburg kommt.