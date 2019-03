„Ein absoluter Rückschlag für die Ökumene“

Der Besuch von Bischof Gebhard Fürst in Ravensburg vor einer Woche bewegt die Menschen weiterhin enorm. Sein klares „Nein“ zum gemeinsamen Abendmahl von Katholiken und Protestanten wird von vielen Gläubigen heftig kritisiert. Noch größer ist bei zahlreichen Lesern die Enttäuschung über die Begründung des Bischofs. Die Redaktion hat Stimmen auf Schwäbische.de gesammelt.

Erich S.: „Zitat: ,Der Umgang mit den Gaben im evangelischen Abendmahl ist für mich schwer verständlich. Sie können mit der Hostie nach der Wandlung nicht so verfahren wie vorher. Das ist nicht sensibel.’ Aha: Zeit für einen Besuch in einem Gottesdienst außer der Reihe, wo ausnahmsweise mal 20 und mehr Ministranten dabei sind und dann beobachten wir mal, wie achtlos dort mit Hostien nach der ,Wandlung’ umgegangen wird. Wo ist da bitte der Unterschied?“

Elisabeth H.: „Wie will denn der Bischof rausfinden, ob der Kommunizierende katholisch oder evangelisch ist? Der ganze Aufwand in Ravensburg mit ihm also umsonst. Muss er wohl oder übel mit ansehen, dass immer noch mehr Gläubige austreten.“

Manfred T.: „Der Fisch (Katholische Kirche) stinkt vom Kopf, nicht von der Basis her. Das wird mir immer mehr bewusst. Das Christentum lebt von der Basis für die Basis, von den Menschen für die Menschen. Schon oft wollte ich als Katholik seit 40 Jahren aus der Katholischen Kirche austreten. Wegen den verbohrten und gestrigen Kirchenköpfen. Es hat sich immer noch nichts geändert. Verbohrt, gestrig, bevormundend, von den Kindesmissbräuchen möchte ich gar nicht reden. Ich schäme mich für die Oberhäupter der katholischen Kirche, deren Entscheidungen zu Lasten vieler gläubiger Menschen. So etwas kann man auch Arroganz den Macht nennen.“

Dazu Irmtrud H. „Ich habe diesen Schritt schon mit 16 Jahren vollzogen, so muss ich dieses konservative Machtgehabe mit meinem sauer verdienten Geld nicht auch noch unterstützen.“

Matthias M.: „ ,Sie können mit der Hostie nach der Wandlung nicht so verfahren wie vorher’ - wenn Bischof Fürst die theologischen Unterschiede tatsächlich herausgearbeitet hätte, wüsste er dass, es in der evangelischen Theologie keine dauerhafte Wesensverwandlung gibt. Martin Luther lehnte die Transsubstantation ab. Zwar glauben wir Lutheraner (die evangelische Landeskirche in Württemberg ist lutherisch) auch daran, dass wir beim Abendmahl den Leib und das Blut Christi empfangen. Aber nach dem Abendmahl sind Brot und Wein wieder Brot und Wein und können so behandelt werden. Das ist aus evangelischer Sicht theologisch nicht zu beanstanden.“

Christian M.: „Wer daran glaubt, dass Jesus Christus gegenwärtig in Brot und Wein ist, der sollte kommunizieren. Und sind wir doch mal ehrlich, kein Pfarrer fragt, ob man katholisch oder evangelisch ist beim Kommunionausteilen. Es bestätigt sich eben immer wieder, wie die Kirche sich gibt: alt, verkorkst und ultrakonservativ. Ein absoluter Rückschlag für die Ökumene.“

Heidi H.: „Diese Aussage des Bischofs ist ein Schlag ins Gesicht aller Andersgläubigen. Die Katholische Kirche sollte zuerst mal ihre Missbrauchsfälle aufarbeiten. Ein würdeloser Vorgang.

Sascha A.: „Evangelische und Katholische heiraten und leben zusammen. Ich finde, Deutschland ist ein gutes Beispiel, dass die Religionen zusammenwachsen können. Jetzt wird es Zeit, dass die Kirche nachzieht. Beim Volk spielt das nämlich schon lange keine Rolle mehr.“

Hermann G.: „Liebe Ravensburger, lasst euch nicht entmutigen und macht einfach weiter. Eine Organisation, die nicht in der Lage ist, die Missbrauchsfälle schonungslos aufzuklären und zur Anzeige zu bringen, hat keinen Respekt verdient. Die katholische Kirche ist reformunfähig, der Papst hat schon resigniert, Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Die alten Herren in der Kurie müssen weg, in Rente geschickt werden und durch jüngere Kardinäle ersetzt werden, auch der Papst sollte wesentlich jünger sein, erst dann wird sich die katholische Kirche reformieren können.“

Bernhard W.: Es ist unglaublich. In der momentanen Situation der katholischen Kirche zeigen „die“ auf die „Evangelischen“ und behaupten, die Evangelische Kirche müsste was ändern? Es zeigt sich mehr denn je, dass die katholische Kirche sich immer mehr von einer großen Reform entfernt, anstatt diese anzugehen. Ohne auf die Entwicklung der Zeit sowie den Wille und die Meinung Ihrer Kirchenmitglieder zu achten. Wenn Sie da nicht bald nur noch unter sich sind bei ihrem Abendmahl.“

Ulrich R.: „Schön, wie Bischof Gebhard Fürst zu seinem Glauben gestanden ist. Danke und Gottes Segen für ihn.“

Michael K.: „Da debattiert man über Me too und dort gibt es nicht mal Gleichberechtigung für Männer und Frauen. Jesus wäre längst ausgetreten.

Stefan W. in einem offenen Brief an Bischof Fürst: „Was Jesus vereint hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich selbst habe auch das Brot und den Kelch gesegnet und weiß aus eigener Erfahrung, dass die Ehrfurcht vor den Gaben Brot und Wein auch und gerade nach ihrer Segnung sehr ehrfurchtsvoll von den im Gottesdienst Anwesenden ,behandelt’ wurden und es jedem Gottesdienstbesucher überlassen war, selbst zu prüfen, ob er des Abendmahles ,würdig’ war. Dass Sie nun ausdrücklich die Abendmahlsfrage an dem Umgamg mit der gesegneten, geweihten, verwandelten Hostie festmachen und alle Nichtkatholiken aus dem ,Saal’ verweisen, zeigt, wie verdreht das Evangelium gerade im katholischen Raum und auch von Ihnen interpretiert wurde und wird“.

Pablo P: „Warum wollen Leute das Allerheiligste empfangen, die sich darüber definieren, den Glauben daran abzulehnen? Aus Gemeinschaftsgefühl? Das ist für uns Katholiken Jesus selbst und etwas, wofür man vorher beichten geht und das von einem geweihten Priester gewandelt wurde. Wenn ich Beichte, Priester und die Wandlung doch ablehne, warum will ich auch? Als Protestant geh ich hier und dann zum Abendmahl und gut ist. Katholiken, die den Unterschied nicht verstehen müssen sich eh fragen, ob sie richtig sind.“

Gabi M.: „In einem Punkt kann ich die Aussagen von Bischof Fürst nachvollziehen, er hat das evangelische Abendmahl wahrlich nicht verstanden. Wir begehen dieses in der Gemeinschaft der Christen, wir gehen gereinigt an den Tisch des Herrn, bekennen unseren Glauben und tun dies nur zu bestimmten Fest- und Feiertagen im vollen Bewusstsein, dass Gottes Sohn für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, wir tun dies zu seinem Gedächtnis. Das Geheimnis unseres Glaubens braucht keine inflationäre 360-Tage-Hostien-Verteilung, kein Klingeling, keine verdeckte Tücher oder sonstige heimlichen Handlungen, das Geheimnis des Glaubens ist in uns durch das Gedenken an Jesus und an das, was er für uns getan hat. Der Bischof hat sich mehr als abfällig über das evangelische Abendmahl geäußert. Das hat mich massiv geärgert. Ich gehöre auch nicht zu den Vertretern des gemeinsamen Abendmahls, sofern es um meine Person geht. Ich bin aber dafür, dass es die begehen können, die es gemeinsam begehen wollen, ohne den eigenen Glauben verleugnen zu müssen.

Wolfgang H. „Alte Männer ohne Realitätssinn. Wenn wundert es, dass die Kirchen verwaisen?“