Ein Abend für die Jazzmusik

Die nächste Ravensburger Jazznacht findet am 12. Mai statt. In zahlreichen Gaststätten und auf Bühnen der Ravensburger Innenstadt spielen dann wieder erstklassige einheimische und internationale Musiker bis in die späte Nacht hinein.

Schon tagsüber sorgen Musiker und Bands vor zahlreichen Geschäften für eine Einstimmung auf das abendliche Jazz-Happening. Auftakt zu „Jazztime in town“ ist aber bereits am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr mit dem ersten Intro, bei dem „Archie Banks“ im Bärengarten auftreten. Die junge Band um den Trompeter Robert Giegling und den Rapper Calvin Bynum zelebriert eine Mischung aus Hip-Hop und Jazzimprovisationen. Das zweite Intro gibt es am Samstag, 12. Mai, ab 11 Uhr in der Zehntscheuer mit den „Bigtown Bandits“. Die sieben Musiker spielen Songs im Stile von Little Richard, Wynonie Harris und Nick Curran. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei.

Das Programm in der Jazznacht:

Zehntscheuer: „B.B. & The Blues Shacks“. „Mit ihrer Mischung aus Rhythm & Blues und einem Hauch Sixty Soul hat sich die Band eine Fangemeinde um den ganzen Globus erspielt“, schreibt der Veranstalter, der Verein Jazztime Ravensburg.

Engel: „Sonny Amati Schmitt Gypsy Trio“: Sonny Amati Schmitt ist der Sohn des legendären Gypsy-Gitarristen Dorado Schmitt. Er besticht laut Veranstalter „mit einer unglaublich virtuosen Technik und verliert dabei trotzdem nicht die lyrische Seele, die den Gypsy-Jazz so einzigartig macht.“

Central: „Nueva Sonido“: Hier gibt es „Musica Latin y Jazz“: „Ein musikalisches Feuerwerk mit dem ungezügelten Temperament der karibischen Musik: Samba, Bossa Nova, Rumba, Mambo, Merengue, Cha Cha Cha und Latin-Jazz in Standards und Fusion.“

Schwörsaal: „Beat Funktion feat. Natascha Flamisch“: Beat Funktion bringen den Motown-Sound der frühen Siebzigerjahre zurück. Auf ihrer letzten CD übernahm unter anderem Viktoria Tolstoy den Gesangspart. In Ravensburg singt die Langenargenerin Natascha Flamisch.

Hotel Waldhorn: „Lydia Schiller Quintett“: Dazu der Veranstalter: „Lydia Schiller hat sich nach Lehr- und Wanderjahren als freischaffende Jazzmusikerin fest in der deutschen Jazzszene etabliert. Ihr Quintett verspricht Jazz auf höchstem Niveau, schließlich versammelt Schiller auch hier fantastische Jazzmusiker um sich.“

Stadtbücherei: „Hilja Grönfors Trio“: Etwas ganz Besonderes: Gypsy-Jazz aus Finnland. Hilja Grönfors ist die Grande Dame der finnischen Roma-Musik.

Lüderitz: „RSxT“: „Die Band um den Hamburger Pianisten Roman Schuler verbindet die lyrische Kraft des Pianos mit der Lebendigkeit von Groove-Musik. RSxT steht für jene frische und zeitgenössische Interpretation des Jazz- Gedankens, die einen Sound zwischen den Welten Jazz, Hip-Hop und Elektro zum Klingen bringen will“, so der Veranstalter.

Ochsen: „Little Big Bang“: Sie bieten Soulperlen von Earth Wind & Fire bis Aloe Black, Rockdiamanten von Genesis, Toto und den Red Hot Chili Peppers, Pop-Ohrwürmer von Huey Lewis und Hall & Oates und Jazzrockiges von Steely Dan bis Jamie Cullum.

Tanzschule Desweemèr: „Disco Flash“: Hier erwartet die Zuhörer ein Abend voller Dance-Hits aus den 70er und 80er Jahren.

Räuberhöhle: „The Gendrix“: Hier kommen Blues- und Bluesrockfans auf ihre Kosten.

Humpisquartier: „India meets Africa“: Im Innenhof gibt es World Music mit dem aus Westafrika stammenden Bakary Koné (Djembe und Balafon) und den indischen Musikern Saibal Chatterjee (Tabla, Gesang) und Subhankar Chatterjee (Harmonium, Zither, Gesang).

Weinstube Muke: „Steve Cathedral Group“: Der Veranstalter: „Die Stücke des Stuttgarter Quartetts um den Gitarristen Steffen Münster sind von der einfachen Schönheit guter Pop- und Rockmusik und zeitgenössischem Jazz geprägt.“

Storchen: „Dirty River Jazzband“: Dixieland-Jazz voller Spielfreude.