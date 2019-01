Ein 0:3 ist für Ravensburg noch keine Entscheidung

Mit zwei Punkten im Gepäck sind die U20-Junioren des EV Ravensburg von einem wahren Eishockeykrimi aus Peiting zurückgekehrt. Aus einem 0:3-Rückstand machte Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III noch einen Sieg nach Penaltyschießen. Nach diesem Wochenende steht der EVR punktgleich mit Bietigheim an der Tabellenspitze, allerdings mit einem Spiel weniger auf dem Konto.

Die Ravensburger starteten in Peiting unglücklich in die erwartet schwere Partie. Nach vier Minuten musste der erste Ravensburger auf die Strafbank. Dies nutzten die Gastgeber aus und gingen in Führung. Auch die beiden weiteren Treffer erzielte Peiting in Überzahl. Der EVR spielte fast die Hälfte des ersten Drittels in Unterzahl, womit kein Spielfluss aufkommen konnte.

Das zweite Drittel knüpfte an das erste an. Auch jetzt war das Spiel durch aus Ravensburger Sicht teils diskussionswürdige Entscheidungen der Schiedsrichter sehr zerfahren und es kam kein Spielfluss auf. Der Mittelabschnitt verlief torlos. Der EVR kam zum Schlussabschnitt aber neu motiviert aus der Kabine und holte in der regulären Spielzeit den Drei-Tore-Rückstand noch auf. Jon Jäger startete die Aufholjagd in der 45. Minute. Vier Minuten später erzielte Stefan Rodriguez den zweiten Treffer. 30 Sekunden vor dem Ende bescherte Verteidiger Eric Bergen dem EVR den Ausgleichstreffer. Matteo Miller verwandelte schließlich den entscheidenden Penalty. Am Wochenende steigt das Gipfeltreffen in der Division III der DNL mit einem Doppelspiel des EV Ravensburg gegen den SC Bietigheim. Strafen: Ravensburg 36 Minuten, Peiting 24 Minuten.

U13: SC Bietigheim – EV Ravensburg 12:2 (5:1, 2:0, 5:1) – Erneut mussten die Knaben des EV Ravensburg eine deutliche Niederlage hinnehmen und stehen damit unverändert auf dem vorletzten Platz der bayerischen Meisterrunde. Dabei begann das Spiel ganz nach dem Geschmack der Oberschwaben mit dem Führungstreffer durch Nikita Kessler. Doch die Führung hielt nicht lange. Mit fünf Toren überrollten die Gastgeber die Ravensburger bereits im ersten Abschnitt. Im Mittelabschnitt erhöht Bietigheim auf 7:1. Im Schlussabschnitt gelang Ilja Katjuschenko der zweite Treffer für die Ravensburger. Bietigheim erhöhte jedoch mit fünf weiteren Toren das Ergebnis auf 12:2.