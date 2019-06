Ein Überraschungsfinalist bei den Jäger Group Open

Bei der Premiere des deutschen Ranglistenturniers Jäger Group Open auf der Anlage des TC Ravensburg haben sich Jana Vanik vom Münchner Sportclub und Luca Gelhardt vom Tennispark Versmold die Titel geholt. Beim TCR ging es neben einem Preisgeld um Punkte für die deutsche Tennisrangliste.

Jana Vanik setzte sich im Finale der Frauen gegen Verena Gantschnig von GW Luitpoldpark München knapp in zwei Sätzen durch. Bei den Männern siegte der an zwei gesetzte Luca Gelhardt vom Tennispark Versmold gegen den Überraschungsfinalisten Gaston-Arturo Grimolizzi von den Sportfreunden Schwendi mit 6:3, 6:1.

Nach der verletzungsbedingten Absage der Topgesetzten Steffi Bachofer und Mia Mack war in der oberen Hälfte des Tableaus der Weg für Jana Vanik frei, um sich ohne Satzverlust ins Finale zu spielen. Im Halbfinale bezwang sie Yvette Schmucker (TC Ludwigsburg) mit 6:2, 6:2. In der unteren Hälfte ging es deutlich enger zu. Hier standen sich im Halbfinale Verena Gantschnig und Gina-Marie Dittmann (ETUF Essen) gegenüber. In einer ausgeglichenen und umkämpften Partie setzte sich Gantschnig gegen die in der deutschen Rangliste höher eingestufte Dittmann mit 6:4, 1:6 und 10:8 durch. Auch das Finale war eine spannende Angelegenheit. Vanik gewann den Titel mit 7:5, 7:6.

Einige Überraschungen gab es bei den Männern. Bereits im Achtelfinale schlug Grimolizzi den an eins gesetzten Moritz Dettinger (TEC Waldau Stuttgart) in einem mitreißenden Spiel im Match-Tiebreak mit 10:4. Wieder knapp wurde es für ihn im Halbfinale gegen Constantin Frantzen vom TC Ismaning. Auch hier musste der Schwendier in den Match-Tiebreak, dieses Mal gewann er mit 10:6. Frantzen hatte im Viertelfinale den Ravensburger Trainer Andreas Schneiderhan ausgeschaltet, nachdem dieser überraschend eine Runde zuvor den an vier gesetzten jüngeren Bruder Frantzens aus dem Rennen warf. Luca Gelhardt kam ohne Satzverlust durch das Turnier. Im Halbfinale besiegte er Noah Rockstroh vom TC Markdorf mit 6:3, 6:2. Titel und Preisgeld im Finale gewann Gelhardt mit 6:3, 6:1.