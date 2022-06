„Eigentore“ als Volltreffer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einer echten „Win-Win-Win-Situation“ kam es bei einer Projektarbeit zweier Werkrealschüler des Bildungszentrums St. Konrad: Die Schüler glänzten mit einem hervorragenden Ergebnis bei ihrer obligatorischen Projektprüfung, die Fußballer des SV Baindt freuen sich über zwei Mini-Tore für den Trainingsbetrieb und die Firma Coperion in Weingarten verdeutlichte, welch hohen Stellenwert sie der Ausbildung junger Menschen in ihrem Betrieb bemisst.

Im Rahmen der Projektprüfung in einer 9. Klasse sahen sich die beiden Schüler und Fußballer Silian Böning (SV Mochenwangen) und Severin Bulling (TSV Berg) mit dem Problem konfrontiert, wie sie denn ihr Hobby mit den Anforderungen des schulischen Projekts verknüpfen könnten. Mehrere Personen und Umstände halfen bei der Lösung auf glückliche Weise: Zum einen ist hier Armin Lauriola zu nennen, der sowohl als sportlicher Leiter den Bereich „Fußball“ beim SV Baindt verantwortet, als auch als Ausbildungsleiter der Firma Coperion fungiert. Zum anderen gab Michael Gauder als aktueller Trainer der 1. Herrenmannschaft des SV Baindt und gleichzeitig Lehrer an der GWRS St. Konrad entscheidende Impulse. Gerade im Trainingsbetrieb mangelte es an sogenannten Mini-Trainingstoren mit geeigneten Maßen. Schnell kam es zu einem ersten Treffen aller Beteiligten, woraus sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelte, die in den folgenden Wochen geradezu idealtypisch die Anforderungen einer schulischen Projektarbeit erfüllte: Hohe Eigenmotivation, klare Zielvorgaben, zeitliche Begrenzung, Komplexität, Neuartigkeit und Einmaligkeit sowie eine klare praktische Ausrichtung, bei der im besten Fall ein Endprodukt vorzeigbar ist.

Die Firma Coperion stellte die Produktionsstätte, das technische Know-how und das Material kostenlos zur Verfügung und die Jugendlichen kamen zu festgelegten Terminen in ihrer Freizeit zum Arbeiten an ihrem Projekt – ein Umstand, der auch den dortigen Ausbildungsverantwortlichen nicht entging: Neben einer exzellenten Projektprüfung bieten sich den Schülern somit auch Perspektiven für eine mögliche Ausbildung im Anschluss an ihre Schullaufbahn.

Die „Eigentore“ von Silian Böning und Severin Bulling wurden erst neulich im Rahmen eines Fußballtrainings beim SV Baindt eingeweiht.