Ehrungen im Elektro-Handwerk

Der Obermeister der Elektro-Innung Ravensburg, Armin Jöchle, begrüßte die Mitglieder im Hotel Kaiserhof in Ravensburg zur diesjährigen Herbstversammlung. „Trotz einer gegenwärtig noch halbwegs stabilen Branchenkonjunktur auf hohem Niveau, aktuell starker Auftragslage, ziehen so langsam düstere Wolken am Himmel auf, obgleich wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch immer spüren“, so Jöchle.

Neben der Pandemie muss sich die Branche jetzt noch mit den geopolitischen Konfliktherden, und die mitten in Europa, beschäftigen. Die Folgen sind, dass die Energiepreise an die Decke schießen, der Ruf nach regenerativer Energiegewinnung noch lauter wird und vor allem wächst der Drang, sich von Öl- und Gasimporten unabhängiger zu machen. Dazu steigen parallel die Zinsen in einem Tempo, dass man so schon lange nicht mehr gesehen hat. Inzwischen müssen Bauherren rund viermal so viel berappen wie noch zum Jahreswechsel. Die Materialpreise steigen dynamisch, ganz zu schweigen von den brüchigen Lieferketten. Darüber hinaus steigt die Inflationsrate auf immer schwindelerregendere Höhen, aktuell liegt sie schon bei rund zehn Prozent. Rahmenbedingungen also, die nicht unbedingt Gutes verheißen. „Zum Glück sind wir im E-Handwerk in der richtigen Branche unterwegs und ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Krise erfolgreich meistern werden“, so die Einschätzung des Obermeisters.

Als Festredner des Abends begrüßte Jöchle den Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages Peter Haas. In seinem Vortrag „Handwerk Baden-Württemberg – wie golden ist der Boden wirklich“ ging Haas auf die aktuelle Lage der Branche ein und gab einen Ausblick auf die Zukunft.

Verdiente Mitglieder der Innung wurden im Anschluss von den Ehrenobermeistern Wilhelm Stotz und Albert Volkwein geehrt. Sabine Breitinger, Harald Reder und Thomas Giray erhielten die Ehrennadel in Bronze. Eberhard Schön und Walter Amann erhielten eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm, Paolo Di Fonzo die Ehrennadeln in Platin des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg und eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm. Er ist seit 1986 Arbeitgeberbeisitzer sowie seit 1. September 2002 Vorsitzender der Gesellenprüfungskommission.

Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen wurde dann noch ein reger Austausch zwischen den anwesenden Betrieben gepflegt.