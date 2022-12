Ehrungen beim Ravensburger Harmonika-Orchester Bruno Gross

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Weihnachtsfeier des Orchesters konnte die Vorsitzende, Lydia Bulling, zahlreiche Ehrungen vornehmen. Das Orchester kann im nächsten Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiern. Geehrt wurden (im Bild von links): Lydia Bulling (35 Jahre), Ingrid Kohler (40 Jahre), Dieter Scholz (60 Jahre), Christa Scholz (50 Jahre), Rita Herzog (15 Jahre), Sonja Scholz (mit Tochter 20 Jahre) und Christine Albrecht 45 Jahre. Nicht auf dem Bild ist Tatjana Sessler (30 Jahre). In diesem Jahr konnten nach einer längeren Pause wieder fünf Konzerte stattfinden, unter anderem die Konzertreise nach Wien. Das Konzert im ausverkauften Ehrbarsaal war ein besonderes Erlebnis. Für das kommende Jahr ist ein Besuch in unserer Partnerstadt Coswig geplant, wo wir beim traditionellen Pfingstfest auf dem Gellertberg spielen werden. Mit dem Chor aus Coswig-Weinböhla pflegt das Orchester schon eine lange Freundschaft.