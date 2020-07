Ehrung im kleinen Kreis für Ravensburger Trommlerbeauftragten

Der Chef der Rutentrommler, Kurt Schlachter, hätte in diesem Jahr beim Rutenfest für 50 Jahre als Trommlerbeauftragter geehrt werden sollen. Da das Fest aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfällt, wurde das Jubiläum in einem kleinen Rahmen privat gefeiert. Schlachter, begleitet von seiner Tambourmajorin Annika Fröhle, erhielt vom Maskenschnitzer Jogi Weiß eine Flagge zu seinen Ehren und von Elke David, der Gruppenführerin der Gruppe 13 im Festzug, mit der er schon lange zusammenarbeitet, einen Geschenkkorb voller Rutenfest-Utensilien, die er noch nicht besitzt – und das ist angesichts der umfassenden Sammlung von Schlachter (die SZ berichtete) eine Kunst. Da die Rutentrommler neue Kopfbedeckung benötigen, wurden trotz der Festabsage Spenden gesammelt: Es wurden T-Shirts verkauft und vom Kaufpreis ein Teil gespendet. Auch größere Spenden gingen schon bei den Rutentrommlern ein.