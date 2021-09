Ehrenpreis der Stadt Ravensburg geht an Esther Sattig

Die Veranstaltung ist öffentlich, um Anmeldung unter 0751 / 828 20 oder per Email

Aufgrund ihrer Verdienste um die Erforschung der Geschichte der Ravensburger Sinti verleiht Oberbürgermeister Daniel Rapp den Ehrenpreis der Stadt Ravensburg an Esther Sattig. Am Dienstag, 14. September, um 19 Uhr, findet im Schwörsaal die Preisverleihung statt. Außerdem hält die Historikerin Sattig einen Vortrag zu Thema „Das Zigeunerlager Ravensburg Ummenwinkel“ von Esther Sattig.

Die Laudatio hält Wolfgang Benz, langjähriger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und Doktorvater der Preisträgerin. Die Forschungsarbeiten der Berliner Historikerin Esther Sattig erbrachten laut Pressemitteilung der Stadt Ravensburg grundlegend neue Erkenntnisse zur Geschichte der Verfolgung der Ravensburger Sinti und zur Rolle der maßgeblichen Akteure in der Stadtverwaltung bei der Errichtung des Lagers. Etwa 100 Sinti waren darin interniert, sie erlitten Repressalien und mussten Zwangsarbeit leisten. Am 13. März 1943 wurden 34 von ihnen nach Auschwitz deportiert.

In ihrem Vortrag wird Sattig auf die Besonderheiten des Ravensburger Lagers eingehen und dieses in den historischen Kontext der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik einordnen. Die Forschung ist die wissenschaftliche Grundlage der Ausstellung im Museum Humpis-Quartier. Esther Sattig hat die Geschichte der Ravensburger Sinti und die archivalischen Quellen erstmals umfassend erforscht und 2016 unter dem Titel „Das Zigeunerlager Ravensburg Ummenwinkel – Die Verfolgung der oberschwäbischen Sinti“ veröffentlicht.