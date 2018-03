Ehrenberger verlängert bei den Towerstars

Jiri Ehrenberger hat auch in der Eishockeysaison 2018/19 das Kommando an der Bande der Ravensburg Towerstars. Im Rahmen eines Sponsorenabends gab Geschäftsführer Rainer Schan am Mittwochabend die Vertragsverlängerung mit Ehrenberger bekannt.

Ehrenberger kam vor der aktuellen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 von Ingolstadt nach Ravensburg. „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagte Schan am Mittwoch in der Ravensburger Eissporthalle. In den vergangenen Tagen klärten der Geschäftsführer und Trainer Ehrenberger die letzten Details, dann wurde die Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. „Ich bin positiv überrascht, dass ich bleiben darf“, sagte Ehrenberger angesichts der eher durchwachsenen DEL-2-Saison der Towerstars. „Ich freue mich, denn das Umfeld passt und die Mannschaft ist auf einem guten Weg.“ Zwei Wünsche für die neue Saison hat Ehrenberger bereits: „Ich hoffe, dass wir weniger Verletzungspech haben und dass viele Spieler bleiben.“

Zunächst gilt es aber für Ehrenberger und seine Mannschaft, in den verbleibenden vier Hauptrundenspielen so viele Punkte zu holen, um eine Top-sechs-Platzierung zu schaffen. Dann stünden die Towerstars direkt im Play-off-Viertelfinale und würden sich die ungeliebten Pre-Play-offs sparen. Zunächst geht es am Freitagabend um 20 Uhr in der Eissporthalle gegen die Tölzer Löwen.