Ehrenamtspreis geht an Gudrun Kaliss

Gudrun Kaliss hat den Seniorenehrenamtspreis 2019 erhalten. Die Auswahlkommission würdigt damit ihr jahrzehntelanges ehrenamtliche Wirken im Betreuungsverein St. Martin, im Stadtseniorenrat Ravensburg und im Seniorentreff Ravensburg.

Kaliss „setzt sich mit großem Engagement für die Belange von ihr betreuten Personen ein“, so die Stadtverwaltung Ravensburg in einer Pressemitteilung. Sie „übt ihre ehrenamtlichen Betreuungen wie selbstverständlich aus und fühlt sich den von ihr betreuten Personen sehr verbunden“, heißt es weiter. Simon Blümcke, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg, hat den Preis im Rahmen der Mitgliederversammlung des Stadtseniorenrats Ravensburg an Gudrun Kaliss überreicht.

Mit dem Seniorenehrenamtspreis werde beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in Ravensburg ausgezeichnet. Gerhard Schmidt, Inhaber der 250 Jahre alten Marienapotheke, hatte 2005 den Geburtstag seiner Apotheke zum Anlass genommen, der Stadt Ravensburg 10 000 Euro zu spenden mit der Auflage, jährlich jeweils 1000 Euro an engagierte ältere Mitbürger zu geben und damit den ehrenamtlichen Einsatz von Seniorinnen und Senioren zu würdigen. Mittels weiterer Zustiftungen 2015 und 2019 kann der Seniorenehrenamtspreis fortgeführt werden.