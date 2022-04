Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund coronabedingten Aufschubs wurde Frau Eveline Pfau-Steinebrunner am 23. März im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses mit dem Senioren-Ehrenamtspreis der Stadt Ravensburg 2020 geehrt. Dieser wurde von Martin Dietz, Seniorenbeauftragter der Stadt, würdigend überreicht.

Frau Pfau-Steinebrunner setzte sich über zwanzig Jahre mit großem Engagement in der Begegnungsstätte im Hirschgraben selbstlos ein, wie Ulrich Schlotter, Vorsitzender des Stadtseniorenrats, betonte. Seit 2006 leitet sie die Aquarellmalgruppe, organisierte Kunstausstellungen im Heilig-Geist-Spital und beteiligte sich an der Ravensburger Kunstnacht. In diesem Rahmen führte Frau Pfau-Steinebrunner auch Ferienaktionen für Kinder durch.

Zwischen 2003 und 2014 beteiligte sie sich als „Aufleserin“ der Schussentaler Kreisrundschau, einer Hörzeitung für Blinde und Sehbehinderte.

Dr. Jürgen Lackmann, Vorstand im Seniorentreff, dankte Frau Pfau-Steinebrunner im Namen des Vereins für das selbstlose, nachhaltige und vielfältige Engagement über lange Zeit. Er erinnerte daran, dass sie zwischen 2009 und 2010 als Beisitzerin im Vorstand und von 2010 bis 2021 als zweite Vorsitzende tätig war. In einer selbstlosen Art beteiligte sie sich bei der Erledigung vielfältiger vereinsinterner Aufgaben.

Der Preis war mit einem Geldbetrag verbunden. Die finanzielle Ausstattung des Preises ging auf eine Idee von Gerhard Schmidt, Inhaber der Marienapotheke, zurück. Dieser hatte im Jahr 2006 anlässlich des 250-jährigen Firmenjubiläums eine Stiftung gegründet, die ältere sozial engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger durch ein Ehrenamts-Preisgeld würdigt.

Carmen Masur, Inhaberin der Marienapotheke ab 2015, führt seit 2019 die finanzielle Zustiftung für den Ehrenamtspreis weiter. Ihrem sozialen Engagement ist es zu verdanken, dass der erwähnte Geldbetrag der Preisträgerin zufließen konnte. Es bleibt zu wünschen, dass die Großzügigkeit der Stifterin künftige Engagements zu würdigen hilft.

Der stellvertretende Vorsitzendes des Seniorentreffs, Jürgen Lackmann, bedankte sich beim Vorsitzenden des Stadtseniorenrats, der die Auswahl zu Würdigender trifft, der Stadt Ravensburg für die Verwaltung der Stiftung und Organisation der Preisverleihungen sowie der Gönnerin des Preises 2020, Frau Carmen Masur, herzlich.