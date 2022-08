Ehrenamtspreis 2022 des Fördervereins Stiftung Bruderhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unser Förderverein Stiftung Bruderhaus Ravensburg hat auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Augenmerk auf das ehrenamtliche Engagement in den Einrichtungen der Stiftung gelegt. Ohne die stattliche Zahl von über 60 aktiven ehrenamtlichen Helfern, die in vielfältigsten Bereichen tätig sind, wäre der Alltag in den Einrichtungen der Stiftung Bruderhaus weniger bunt und abwechslungsreich. Durch ihren Einsatz und das wertvolle Geschenk der eigenen Zeit zeigen sie den älteren Menschen ihre Wertschätzung und mitmenschliche Nähe. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind dadurch kostbarer Bestandteil eines professionellen Versorgungsnetzwerks, in dessen Mittelpunkt die Bedürfnisse der älteren Menschen unserer Stadt stehen.

Der Vorstand des Fördervereins hat sich dieses Jahr entschieden, stellvertretend für das gesamte Ehrenamt, Frau Elfriede Steinhauser zu ehren. Der Vorsitzende Rolf Engler würdigte in einem festlichen Rahmen die Verdienste von Frau Steinhauser. Sie hat sich vor zehn Jahren bewusst für die Arbeit im Bruderhaus entschieden. „Mit Leib und Seele“, so die Hausleiterin Frau Arana, „vertritt sie eine eigene und pragmatische Auffassung bei der Betreuung ‚ihrer‘ Bewohnerinnen und Bewohner“. Die Corona-Pandemie hat sie besonders herausgefordert. Frau Steinhauser war bereit, dieselben Hygiene-Auflagen wie die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfüllen, sich laufend testen zu lassen und alle Sozialkontakte einzuschränken, um weiterhin für die Bewohnerschaft da sein zu können. Ihr nahezu täglicher Dienst begann in der Regel vor dem Mittagessen und dauerte teilweise bis spät abends. Für den Vorsitzenden ist Frau Steinhauser „ein echtes Vorbild ehrenamtlicher Tätigkeit, das öffentliche Anerkennung verdient.“

Wir sagen allen, Frau Steinhauser und unserem Förderverein, ein herzliches Dankeschön für ihr tolles, langjähriges Engagement!