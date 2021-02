Ehrenamts-Bonbon: Einsendeschluss verlängert

Mehr als 150 Gutscheine lokaler Händler, Firmen, Dienstleister und Gastronomen werden im Rahmen des Ravensburger „EhrenamtsBonBon“ unter Engagierten in Ravensburg und den Ortschaften verlost.

Das Heft mit den Gutscheinen kann online angeschaut und per E-Mail ein Mitmachformular an die Freiwilligenagentur geschickt werden. Da im Moment coronabedingt die Stellen geschlossen haben, bei denen das Gutscheinheft ausliegt, wird daher der Abgabetermin auf den 31. März erweitert. Bis dahin sei zu hoffen, dass sowohl die Freiwilligenagentur, als auch die Stadtbücherei, die Verwaltungen in den Ortschaften und die Geschäfte vor Ort wieder öffnen und die Hefte dort vor Ort abgeholt werden können. Die Verlosung findet im April statt.