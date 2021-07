Ehrenamtliche verkaufen Secco auf dem Wochenmarkt

Am Haupteingang zum Schwörsaal wird am Rutensamstag der Verkaufsstand der Ehrenamtlichen im Weinberg zu finden sein. Zum Verkauf kommt ein Secco aus den Müller-Thurgau Trauben. Die Spätburgunder Trauben wurden erstmalig verarbeitet zu einem feinen Secco Rosé. Die Seccos werden nur flaschenweise oder in 6er-Kartons angeboten, einen Ausschank gibt es nicht. Bis zu 40 Ehrenamtliche stecken jährlich fast 1000 Stunden in die Bewirtschaftung der beiden Weinbergen am Rauenegg und am Burghaldentorkel. „Der Verkauf unserer Seccos ist für uns dann wie eine kleine Belohnung.“, sagt Roland Heine, der schon seit sieben Jahren dabei ist. „Ohne den Verkauf am Rutenfest fehlt eines unserer Standbeine.“ Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an die Hospizstiftung Schussental.“ Die Ehrenamtlichen unterstützen außerdem, wie im letzten Jahr, die Rutenfestkommission mit dem Verkauf von Rutenfest-Armbändchen und Blechschildern mit dem Rutenfestmotiv (solange der Vorrat reicht). Foto: Ehrenamtliche im Weinberg