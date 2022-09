Ehrenamtliche unterstützen mit großer Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz großer Hitze und Verzicht auf den begehrten Spaziergang lassen sich weder die Betreuten noch die Betreuenden die Laune verderben: In den regelmäßig stattfindenden Betreuungsgruppen des DRK-Kreisverbandes Ravensburg wird gelacht, gespielt, geplaudert – in der angenehmen Kühle des Souterrains. Das Betreuungsangebot richtet sich an Menschen mit beginnender und mittelschwerer Demenz. DRK möchte eine 4. Gruppe in Ravensburg eröffnen.

Der Spaziergang – ein „Muss“: An wohltemperierten Montagen steht anfangs ein Spaziergang auf dem Programm. Ein Ritual, das alle Teilnehmenden gerne mitmachen. Der Weg führt dann von der DRK-Zentrale in der Ulmer Straße Richtung Ortsrand von Weingarten. Manchmal verweilt die Gruppe im Schatten alter Bäume oder an einem Spielplatz. Vor lauter Wohlgefallen vergisst man zusammen schon mal die Zeit, schildern die Betreuenden. Auf das anschließende Kaffeetrinken mit süßen und deftigen Häppchen freuen sich aber auch alle.

Geselligkeit in kleinem Rahmen: Lange mussten sich sowohl die Gäste als auch die Betreuenden gedulden, bis nach den Corona-Lockdowns im vergangenen September wieder ein vorsichtiger Start der DRK-Betreuungsgruppen möglich war. Während zwei Damen die Betreuungsgruppe schon langjährig besuchen, sind die beiden Männer neu dazugekommen. Viele bisherige Gäste sind eher zurückhaltend und verzichten auf das Angebot. Ziel ist es, dass alle gut durch die Gruppenleiterin Brigitte Restle und ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen betreut sind. Das bedeutet, dass es eine gewisse Zahl von Ehrenamtlichen braucht, um die anfallenden Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu können. Auch sie wurden weniger, teilweise aus Sorge um die eigene Gesundheit.

Lebendiges Programm: Beim gemeinsamen Nachmittagskaffee wird dann auch geplaudert und gelacht, geneckt und erzählt. Der ehemalige Ingenieur schildert, wie man bei großer Hitze am besten lüftet und die Innenräume kühlt oder wie man Wasser im Schwimmbad auf energieeffiziente Weise etwas aufheizen könnte. Die anschließenden Spiele von „Mensch ärgere dich nicht“ über Memory bis Mikado regen die Sinne und das Gedächtnis an.

Kontakt: DRK-Kreisverband Ravensburg, Cornelia Pichler und Lisa Herberth, Telefon 0751 56061-0 oder lisa.herberth@rotkreuz-ravensburg.de