Ehrenamtliche sind Fundament der Flüchtlingshilfe

Jeden Tag kommen neue Asylbewerber in Deutschland an, auch im Kreis Ravensburg steigen die Zahlen stetig. Ohne ehrenamtliche Helfer ist die Integration und Betreuung von Flüchtlingen nicht zu schaffen. 28 Helferkreise gibt es im Kreis Ravensburg laut dem Landratsamt insgesamt. Tendenz steigend.

Allein beim Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten beispielsweise sind nach Angaben von Ravensburgs Sozialamtsleiter Stefan Goller-Martin derzeit rund 60 Ehrenamtliche aktiv. In Oberzell engagieren sich 20 Menschen in einer Helfergruppe für die Flüchtlinge und 20 Ehrenamtliche haben sich zusammengeschlossen, um die erst vor Kurzem angekommenen Asylbewerber in der Ravensburger Seestraße zu unterstützen.

Damit die Ehrenamtlichen in Ravensburg und den Ortschaften einen Ansprechpartner bei der Stadt haben, bekommt Ravensburg zum 19. Oktober eine Flüchtlingsbeauftragte. Sandra Wirthensohn wird dann die Gesamtkoordination der Ehrenamtlichen übernehmen.

Aber nicht nur in Ravensburg, auch beispielsweise in Weingarten, Berg, Wolfegg, Altshausen, Waldburg, Wilhelmsdorf oder Bergatreute engagieren sich die Bürger für Flüchtlinge. Beim Deutschen Roten Kreuz (Kreisverband Ravensburg), das für die Bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle (BEA) im Kloster Weingarten zuständig ist, haben sich circa 100 Ehrenamtliche gemeldet. Viele von ihnen sind bei der Kinderbetreuung, der Kleiderausgabe und der alltäglichen Betreuung der Flüchtlinge aktiv – hauptsächlich an den Wochenenden.

In Baindt, dort werden bis Mitte Oktober rund 84 Asylbewerber erwartet, hat sich vor einigen Wochen ein Helferkreis mit rund 20 Bürgern gebildet. Auch in Schmalegg, wo im Frühjahr Flüchtlinge untergebracht werden sollen, haben sich bei einer Informationsveranstaltung bereits rund 30 Menschen zusammengefunden, die sich engagieren möchten. Die Liste der Helferkreise ließe sich beliebig fortsetzen und zeigt Oberschwabens gelebte Willkommenskultur.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei ehrenamtlichen Helfern umgehört und sie nach ihrer Motivation befragt:

Frank Herziger: Nach meiner Pensionierung hatte ich Zeit für eine neue sinnvolle Aufgabe. Ich bin in vielen Bereichen der Flüchtlingshilfe intensiv engagiert. Meine Motivation: Die Notwendigkeit, unbürokratisch und pragmatisch vor Ort zu helfen. Meine Zeit sinnvoll für andere Menschen einzusetzen, denen es nicht so gut geht wie mir. Die vielen Kontakte mit den geflüchteten Menschen und den Helfern erlebe ich als große Bereicherung und als positives Signal für unser künftiges gesellschaftliches Leben.

Margarete Eger: Ich engagiere mich im Freundeskreis Asyl Oberzell. Wir betreuen 24 junge Männer aus Gambia. Mir liegt sehr daran, dass diese Menschen ein friedliches Deutschland erleben und dass sie Chancen bekommen, durch Lernen und Arbeiten neue Fähigkeiten zu erhalten, mit denen sie hier, aber auch in ihrem Heimatland, eine gute Existenz aufbauen können. Wir verstehen uns sehr gut und haben für viele von ihnen schon eine Arbeit oder einen Schulplatz gefunden.

Klaus Wäscher: In Bergatreute leben 26 Flüchtlinge aus Gambia und Nigeria. Die Heimat, die die Männer verlassen mussten, kann man nicht ersetzen. Aber man kann sie teilhaben lassen an unserem Leben. Dafür erfährt man eine große Dankbarkeit und Herzlichkeit. Den Leuten, die diese Menschen als Bedrohung ansehen, empfehle ich, einfach mal Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Mittlerweile sehe ich viele „unserer“ Afrikaner als Freunde. Wir sind alle Menschen und unter der Haut sind wir alle gleich.

Marianne Mühlbach: Vor fast drei Jahren fing ich damit an, Flüchtlingen Deutschunterricht zu geben, suchte weitere Helfer und sammelte Erfahrungen. Warum mache ich das? Weil ich es kann. Ich bin Lehrerin, organisiere gerne und ich sehe, wo es direkt vor meiner Nase fehlt. Warum sollte ich meine Fähigkeiten brachliegen lassen? Die Asylpolitik läuft an allen Ecken und Enden falsch, aber ich konzentriere mich auf das, was ich an menschlicher Zuwendung geben kann, und begnüge mich damit, das ist meist sehr viel.

Marisa Di Bucci: Als ich den Hilfeaufruf vom Deutschen Roten Kreuz las, dass für die BEA in Weingarten Ehrenamtliche gesucht werden, war mir sofort klar, dass ich mithelfen will, das Leid der Flüchtlinge zu verringern. Es ist für mich ein Gebot der Menschlichkeit, aktiv für diese Menschen da zu sein. Besonders das Leid der Kinder berührt mich, deshalb arbeite ich häufig in der Kinder- und Alltagsbetreuung mit. Es ist eine wunderbare Arbeit, die mich glücklich macht, weil man auch sehr viel zurückbekommt.

Sybille Großmann: Den Flüchtlingen zu helfen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das können Städte, Gemeinden, Landkreise nicht alleine schaffen. Es braucht Helfer, die sich um sie kümmern und sie unterstützen, sei es bei Arztbesuchen, der Arbeitssuche oder Hilfe bei Behördengängen. Ganz wichtig ist, dass sie die Sprache lernen. Ich bin seit Anfang des Jahres im Arbeitskreis Asyl aktiv. Mir macht es sehr viel Spaß. Wenn sich jeder Mensch einbringen würde, wäre die Integration leicht zu schaffen.

Michaela Magin: Die Menschen haben Schlimmes erlebt, sprechen die Sprache nicht – mir geht es darum, sie durch den Dschungel zu führen und ihnen eine Heimat zu geben. Viele von ihnen sind schwer traumatisiert, depressiv, da braucht es Menschen, die sich um sie kümmern. Würde jede Familie nur einen Flüchtling aufnehmen und integrieren, dann wäre alles viel einfacher. Ich empfinde mein Engagement als sehr bereichernd. Ich spreche fließend Französisch und gebe Flüchtlingen aus Kamerun Sprachunterricht. Einer von ihnen ist in unserer Familie schon fest integriert.

Josef Wurm: Ich habe mich mein Leben lang verpflichtet, jedem zu helfen, der Hilfe braucht. Ich habe fünf Enkel – wenn ich die Bilder sehe von jungen Menschen, Kindern, die auf der Flucht sind, dann will ich helfen. Dass dies nicht einfach ist, weiß ich, denn sie kommen aus anderen Kulturen, anderen Klimazonen, haben andere Religionen. Doch sie wollen eine bessere Zukunft. Wir sind ein reiches Land, wir können etwas abgeben. Deshalb will ich helfen, deshalb bin ich im Helferkreis Baienfurt.

Die Flüchtlingsbeauftragte Sandra Wirthensohn ist ab 19. Oktober per E-Mail zu erreichen unter: sandra.wirthensohn@ravensburg.de. Auskünfte auch unter: soziales-und-familie@ravensburg.de.