Ehrenamtliche mähen die Weinberge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Arbeit in den beiden Ravensburger Weinbergen hat dieses Jahr ausnahmsweise sehr früh begonnen. So waren schon bis März die Reben geschnitten und angebunden. Nun also das erste Mähen der Weinberge, eine anstrengende Arbeit.

Treffpunkt war Samstag, der 30. April um 9 Uhr am Rauenegg. Trotz des schlechten Wetters waren zehn Ehrenamtliche gekommen, davon wieder einige Mitglieder der Mehlsäcke, die sich seit etwa zwei Jahren verstärkt in die Arbeit im Weinberg einbringen.

Das Gras ist aufgrund des Regens der letzten Tage stark gewachsen und steht teilweise büschelartig zwischen den Rebreihen. Dazu ist es nass und rutschig. Vorsicht ist also angesagt, denn die Reben sollen von den Fadenmähern nicht verletzt werden. Ein lautes Surren der Mäher überzieht das Rauenegg. Die Männer arbeiten sich Reihe für Reihe durch das dicke Grün und schon nach einer Stunde sieht man einen echten Fortschritt.

„Wir müssen auch noch etwa 25 bis 30 neue Reben Pflanzen.“ Hans Kiderlen hat Reben bestellt, die jetzt in einer mit Wasser gefüllten Wanne bereitstehen. Zu unserer aller Freude ist eine große Bohrmaschine im Einsatz, die uns die Arbeit nun wesentlich erleichtert. Die zu ersetzenden Reben werden ausgebrochen, daneben wird das Pflanzloch angegraben und dann etwa 30 Zentimeter tief gebohrt. Auch das ist eine schwere Arbeit.

Ganz enorm wichtig ist heute unser „Maschinendoktor“. „Der Fadenmäher hat keinen Faden mehr.“ „Kannst du mir die Maschine mal starten, ich kriege sie nicht an.“ Mit Routine und in aller Ruhe löst Paul die einzelnen Probleme und es gibt keine Stellschraube, die er nicht kennt. Einfach toll.

Inzwischen ist es fast 12 Uhr, die ersten neuen Reben sind gepflanzt, die Löcher mit Erde nachgefüllt und unser Blick schweift über einen sauber gemähten Weinberg. „Das sieht doch wieder super aus,“ lobt Kiderlen in die Runde.

Die Arbeit geht uns also nicht aus. Auch das erste Spritzen ist angesagt und bald sollten einige Augen (Knospen) ausgebrochen werden, um so das Wachstum gezielt zu steuern.

Doch bei all der Arbeit bleibt uns in einem Punkt nur die Hoffnung: Was macht das Wetter? Deshalb senden wir zum Schluss noch eine Bitte an Petrus: „Verschone uns vor Nachtfrost, die kleinen Knospen können das nicht mehr brauchen.“ Schauen wir mal und hoffen das Beste.