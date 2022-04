Ehrenamtliche für Orte des Zuhörens gesucht

Immer wieder geraten Menschen in schwierige Situationen, deren Bewältigung sie nicht mehr alleine schaffen. Andere suchen einfach nur einen Gesprächspartner für Sorgen, Gedanken, Geschichten oder Freuden. Oft fehlen hierbei geeignete vertrauensvolle Gesprächspartner, die einfach mal zuhören und aufnehmen, was bewegt und bei Bedarf einfühlsam an Lösungswegen mitwirken. Die katholischen Kirchengemeinden Ravensburg und die Caritas Bodensee-Oberschwaben haben sich deshalb entschlossen, „Orte des Zuhörens“ anzubieten, bei denen Ehrenamtliche ratsuchenden Menschen ihre Zeit schenken, ihnen zuhören.

Ein Ort für alle Menschen in allen Lebenslagen und für alle Themen. Dieses offene und niederschwellige Angebot gibt es seit Oktober 2011 in Liebfrauen und im Begegnungsraum AnsprechBar unter dem Namen „Orte des Zuhörens“. „Es ist eine Gnade, auf einen Menschen zu treffen, der die Kunst des guten Zuhörens wirklich vermag. Ja man kommt allmählich darauf, dass gutes Zuhörenkönnen eine größere Kunst ist als gutes Redenkönnen“, sagte Bernhard Welte, Freiburg 1981.

Zur Verstärkung des Mitarbeiterteams werden engagierte Personen gesucht, die bereit sind, regelmäßig und ehrenamtlich Zeit, in Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Mitarbeitern, für Menschen mit Gesprächsbedarf einzubringen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine ausführliche Schulung in Gesprächsführung und Kommunikation, ebenso regelmäßige Supervision für diese Aufgabe. Interessierte melden sich unter der Telefonummer 0751 36 19 60 im Pfarrbüro Liebfrauen oder per E-Mail unter Reinhilde.Kirchmaier@drs.de.