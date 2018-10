Ehrenamtliche für Vesperkirche gesucht

Im Gartensaal des Matthäus-Gemeindehauses findet am heutigen Mittwoch, 17. Oktober, ab 18 Uhr eine Informationsveranstaltung für Interessierte an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der diesjährigen Vesperkirche statt. Interessierte Ehrenamtliche können sich bereits davor oder später bei der Diakonischen Bezirksstelle in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 29590410 oder per E-Mail info@vesperkirche-ravensburg.de melden. Anmeldeschluss dafür ist Freitag, 23. November. Foto: Die Zieglerschen/Stohr