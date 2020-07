Ehrenamtliche bilden sich online fort

Im Normalfall treffen sich die Ehrenamtlichen der Johanniter aus der Region Bodensee/Oberschwaben regelmäßig in ihren Ortsevrbänden in Ravensburg, Kißlegg, Friedrichshafen oder Singen zu sogenannten Dienstabenden, auf denen verschiedenen Referenten nützliches Wissen für die Arbeit im Rettungsdienst vortragen.

Während der Hochphase der Pandemie sei das von heute auf morgen nicht mehr möglich gewesen, schreibt der Rettungsdienst in einer Pressemitteilung. Innerhalb weniger Tage organisierten die ehrenamtlichen Helfer jedoch einen „Online-Dienstabend“. So finde seit einigen Wochen der Dienstabend immer montags daheim vor dem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet statt.

Dabei habe beispielsweise ein Notfallmediziner einen Vortrag über internistische Notfälle gehalten, der Beauftragter des Bevölkerungsschutzes referierte über Einsatzeinheiten des Landkreises und eine Ärztin aus der Schweiz berichtete über Zahlen und Fakten zur aktuellen Corona-Lage. Da die Resonanz der Helfer so überwältigend war, wird der online Dienstbetrieb im ehrenamtlichen Bereich nun fortgeführt. „Auch wenn die Blaulichtfamilien erste leichte Lockerungen spüren, möchten wir unseren Helfern und auch Neueinsteigern die Chance geben, sich online zu bilden“, sagte der Ehrenamtskoordinator des Regionalverbands, Jürgen Zell.

Ob aus Villingen-Schwenningen oder Leutkirch im Allgäu, interessierte und aktive Helfer können sich einfach Montagabends in die Fortbildung klicken, so die Johanniter. So könne zum Beispiel bereits die Fahreinweisung für Einsatzfahrzeuge in der Theorie absolviert werden und auch theoretische Dinge aus der Grundausbildung können bereits vermittelt und mitgenommen werden.

Praktische Teile würden dann, sofern es die Regelungen zulassen, zeitnah vor Ort nachgeholt. Quer- oder Neueinsteiger können sich somit vorbereiten und ein Gefühl für die Arbeit der Johanniter bekommen. Wird die Ausbildung auf Standortebene komplettiert, kann man direkt im Sanitäts- und Einsatzdienst eingesetzt werden, das Alter spiele dabei keine Rolle. Interessierte sollten jedoch körperlich fit sein und den Willen mitbringen, sich sozial zu engagieren.