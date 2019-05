Ehepaar Stölzle feiert Diamantenen Hochzeit

Vor Kurzem hat Ortsvorsteher Vinzenz Höss (links im Bild) dem Ehepaar Angela und Johannes Stölzle, die seit 60 Jahren glücklich verheiratet sind, die Glückwünsche von Ministerpräsident Kretschmann, der Ortschaft und Oberbürgermeister Daniel Rapp überbracht. Laut Pressebericht lernten sich beide beim Maitanz in Aichstetten kennen. Beruflich bedingt, hat es das Paar zunächst nach Friedrichshafen, später nach Ravensburg und 1965 schließlich nach Oberzell gezogen. „Bei unserer Hochzeit in Friedrichshafen gab es einen ein Kilometer langen Hochzeitsmarsch von der Kirche in die Festlokalität“, erinnern sich Angela und Johannes Stölzle heute noch gerne an ihre Trauung. Das Ehepaar ist stolz auf seine drei Kinder und acht Enkel.