Ehepaar Küttner lernte sich bei einer Verlobung kennen

Helga und Karl Heinz Küttner haben am 23. Januar ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Wie die Stadt mitteilt, kam Helga als Kind während des Zweiten Weltkriegs von Ostpreußen über Dänemark nach Deutschland und zog in der Nachkriegszeit mit der Familie in die Nähe von Ulm.

Karl Heinz wuchs zunächst in Friedrichshafen auf, zog dann jedoch bereits in jungen Jahren nach Oberzell. Bei der Verlobung ihrer Schwester lernte sich das Paar kennen. In Bavendorf heirateten die beiden schließlich wenige Jahre später. Bereits seit über 50 Jahren wohnt das Ehepaar nun schon in ihrem Eigenheim in Oberzell, und sie fühlen sich nach wie vor sehr wohl. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne und eine Tochter und ein Enkelkind.

Ortsvorsteher Vinzenz Höss (auf dem Bild rechts) überbrachte die Glückwünsche der Ortschaft, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und OB Daniel Rapp. Standesgemäß wurde das Jubiläum noch im Kreise der Familie gefeiert.