Ehepaar Himmler lernte sich im „Himmel“ kennen

Das Ehepaar Himmler hat am Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. 1955 lernten sich der damals 22-jährige Reimund und die damals 17-jährige Hannelore bei einer Tanzveranstaltung im ehemaligen Weingartener Café „Himmel“ kennen. Drei Jahre später heiratete das Paar.

Reimund Himmler ist damals ein Maschinenbauer bei dem Unternehmen Franz Lohr gewesen. Er hat in diesem Unternehmen auch die Abteilung „Trinkwassergewinnung“ eingeführt und wurde dann auch zum Abteilungsleiter befördert. Seine Ehefrau war Hausfrau und sorgte sich um die Kinder, solange ihr Ehemann beim Arbeiten war. Das Ehepaar hat zwei Söhne, drei Enkel und einen Urenkel.

Interessant ist auch, wie das Ehepaar so eine lange Zeit bis heute miteinander verbringt. „Reden ist das wichtigste in der Beziehung. Man darf nichts vor seinem Partner verbergen und das hat unsere Beziehung auch gestärkt“, wie Hannelore Himmler sagt. Der Ehemann erläutert, wie sie das Leben in der Nachkriegszeit als Paar gestärkt hat. „Wir haben damals von dem geringsten gelebt und bauten uns gegenseitig auf. Das hat uns als Ehepaar zusammengebunden“.

Oberbürgermeister Daniel Rapp kam für die Überreichung der Geschenke und Glückwünsche bei dem Ehepaar Zuhause vorbei.