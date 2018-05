Ehemaliger Botschafter Rudolf Dreßler hält Vortrag

Am Montag, 14. Mai, hält Rudolf Dreßler, Botschafter a.D., im Matthäus-Gemeindehaus, Weinbergstraße 12, in Ravensburg um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Brennpunkt Naher Osten – Israel und die Palästinensische Autonomie“. Zur Veranstaltung lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nähere Informationen unter www.cjb-rv.de

Zum Hintergrund: Vor genau 70 Jahren, am 14. Mai 1948, wurde von Ben Gurion die Unabhängigkeit Israels verkündet und für die Juden ging ein Traum in Erfüllung. Heute wird Rudolf Dreßer, der zwischen 2000 und 2005 Botschafter in Tel Aviv war, den Nahen Osten neu in den Blick nehmen und Israels Politik im Spannungsfeld mit der Palästinensischen Autonomie vorstellen und bewerten.