Die Große Ravensburger Handelsgesellschaft war nicht so überragend wie bisher angenommen

Erst die Hiobsbotschaft vor Jahren, dass einer der berühmtesten Schwaben, nämlich Heinrich der Löwe (1129 bis 1195), aus keinem Rutenumzug wegzudenken, wohl doch nicht droben auf der Veitsburg oder im benachbarten Altdorf (Weingarten) geboren worden ist.

Und nun auch noch das: Die „Große Ravensburger Handelsgesellschaft“ (1380 bis 1530), auch sie fester Bestandteil im Umzug, auf die geschichtsbewusste Ravensburger bekanntlich seit jeher stolz sind, galt sie doch als wohl größte und bedeutendste Handelsgesellschaft Deutschlands vor den Augsburger Fuggern, war nach neuesten Erkenntnissen der Historiker gar nicht so groß und überragend. Das muss der Lokalpatriot erst einmal verkraften.

Kräftig mitgemischt, aber nicht die Einzigen

In einem Aufsatz im neuesten Heft der „Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung“ schenkt die ehemalige Ravensburger Stadtarchivarin Beate Falk unter dem Titel „Die Große Ravensburger Handelsgesellschaft – Entstehung, Folgen und Korrektur eines Geschichtsirrtums“ den Leserinnen und Lesern klaren Wein ein.

Sie fasst zusammen, was die Wissenschaft seit 130 Jahren zu dem Thema herausgefunden hat und kommt auch aufgrund eigener Recherchen zu dem Schluss, dass die Gesellschaft der Fernhändler- und Patrizierfamilie Humpis mit dem Kontor in der Marktstraße 61 (heute Gasthaus „Zum Mohren“) zwar durchaus kräftig mitgemischt hat „auf der Jagd nach Luxusgütern wie Schmuck und Edelsteinen, Seide, Samt, Damast, feinen Wollstoffen, Korallen, Gewürzen, Reis und Zucker“, also dem Fernhandel bis in den Mittelmeerraum. Doch sei diese Familiengesellschaft mit fast 300 Teilhabern aus 25 Städten, die meisten miteinander versippt und verschwägert, in Oberdeutschland keineswegs die einzige gewesen.

Historiker sorgte 2001 schon für einen „Paukenschlag“

Das leuchtet auch ein, wenn man bedenkt, was Ravensburg damals war, nämlich nur eine kleine Mittelstadt mit 4000 Einwohnern, die bezüglich ihrer Finanzkraft hinter anderen oberschwäbischen Reichsstädten wie Überlingen, Memmingen, Biberach und Lindau erst an vierter Stelle rangierte.

Beate Falk zitiert in diesem Zusammenhang in ihrem Aufsatz den Historiker Andreas Meyer, der bereits 2001 für einen „Paukenschlag“ gesorgt habe, indem er unter anderem feststellte, die bis heute gebräuchliche Bezeichnung Große Ravensburger Handelsgesellschaft für die Humpisgesellschaft erwecke falsche Assoziationen. Zwar sei die Humpisgesellschaft zweifellos, was ihre Finanzkraft betraf, eine große Firma gewesen, habe jedoch „nicht wie ein Elefant unter lauter kleinen Mäusen“ dagestanden.

Wovon die Forschung mittlerweile ausgeht

Inzwischen geht die Forschung davon aus, dass es neben der Humpisgesellschaft und entsprechenden Familienunternehmen anderer oberdeutscher Städte noch eine Art Dachorganisation aller oberdeutscher Kaufleute gegeben haben muss, die im Mittelmeerraum aktiv waren, also ein gesondertes Konsortium namens „gran compagnya alamanorum“ dass aber beide Gesellschaften früher von Historikern fälschlicherweise in einen Topf geworfen wurden.

Das mag nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass die Humpis auch in der anderen Gesellschaft eine Rolle spielten, etwa als Geschäftsführer. Sinn und Zweck solcher größeren Zusammenschlüsse wie der gran compagnya alamanorum ist es laut Falk gewesen, als übergeordnetes Konsortium oder Kartell Preise zu drücken, Risiken zu minimieren, um Waren zu günstigen Konditionen en gros beziehen zu können und große Mengen Bargeld aufzubringen, um an Waren zu kommen. Frei nach dem Motto: Einigkeit macht stark.

Zollbeamte trafen Unterscheidungen

An der Existenz dieser parallel zur Humpisgesellschaft existierenden größeren compagnya gibt es auch deshalb keinen Zweifel mehr, weil nachweislich Zollbeamte in Barcelona, Valencia, Mailand oder Avignon entsprechende Unterscheidungen trafen.

Übrigens gab es vermutlich noch ein weiteres Kartell oberdeutscher Kaufleute im Mittelmeergebiet, das laut Falk „bisher ebenfalls nicht in seiner ganzen Dimension erkannt wurde: Es ist die sogenannte chica, die kleine Gesellschaft, die in der bisherigen Forschung als reine Familiengesellschaft der Ravensburger Handelsfamilie Ankenreute in Oberitalien interpretiert wurde.“ In Wirklichkeit dürfte es sich um ein weiteres Konsortium gehandelt haben, das jedoch im Gegernsatz zur magna societas aus weniger Mitgliedern bestanden haben dürfte.

Keine große Ausnahmeerscheinung

Fazit: Was die Handelsbeziehungen im Mittelalter zwischen Oberschwaben und dem Mittelmeerraum betraf, so lagen die Dinge also weit komplizierter als früher angenommen.

Die Gesellschaft der Humpis gilt jetzt nicht mehr als große Ausnahmeerscheinung, auch wenn diese Erkenntnis manchen Ravensburger vielleicht schmerzt. Es lohnt sich, den kritischen Aufsatz dazu von Beate Falk zu lesen, möglichst mindestens zweimal, denn eine einfache Lektüre ist das nicht.