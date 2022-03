Edith-Stein-Schule erfolgreich bei „Jugend forscht“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Zufällig genial?“ stand der diesjährige Wettbewerb Jugend forscht. Sechs Schülerinnen des Biotechnologischen Gymnasiums der Edith-Stein-Schule Ravensburg und Aulendorf präsentierten ihre Forschungsprojekte, an denen Sie fast zwei Schuljahre gearbeitet haben, beim 57. Regionalwettbewerb in Friedrichshafen. Sie erreichten verdientermaßen den ersten und den dritten Platz in der Sparte Biologie. Für die erstplatzierten Jungforscherinnen geht es nun weiter zum Landeswettbewerb.

Den ersten Platz und den Sonderpreis Ressourceneffizienz vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gewannen die Schülerinnen Luisa Baur, Marlena Frick und Emma Junker. Im Zentrum ihres Forschungsprojektes „Heimischer Apfelsaft – Genuss oder Verdruss?“ stand der Schimmelpilz Byssochlamys fulva, der ein Problem in der Apfeldirektsaftherstellung darstellt. Die praxisüblichen Pasteurisierungsmethoden können das Wachstum der Pilzsporen nicht gänzlich verhindern. Die Jungforscherinnen untersuchten Behandlungsmethoden, die in einer mobilen Saftpresse für eine praxisorientierte Abtötung der Pilzsporen zum Einsatz kommen könnten. Unter anderem konnten die drei zeigen, dass die Behandlung mit Hitze, Ultraschall, Kälte und UV-Lichtbehandlung die Keimzahl reduziert. Das Team konnte vor allem durch die praxisorientierte Fragestellung, ihre exakte wissenschaftliche Arbeitsweise und durch ihre Präsentation des Forschungsprojektes die Jury überzeugen.

Marlene Best, Saskia Blaha und Helena Podarschil dürfen sich über den dritten Platz freuen. Die Schülerinnen haben in ihrem Forschungsprojekt „Chloroplastik“ an der Entwicklung eines Bioplastiks auf der Basis von Algenstärke gearbeitet. Dabei ging es um die Verbesserung der Wachstumsbedingungen für die Stärke produzierenden Mikroalgen einerseits und die Rezeptur für die Herstellung des nachhaltig erzeugten Plastiks andererseits. Auch mit einem Nachweis der Kompostierbarkeit konnte das Forscherinnenteam aufwarten. Mit großem Aufwand wurden mehrere Liter Algenlösung produziert, aus dem dann nur wenige Milliliter Algenzellen isoliert werden konnten. Entsprechend klein waren die Plastikrohlinge, die hergestellt wurden. Erfahrbar waren somit sowohl die großen Herausforderungen als auch Vorteile der biotechnologischen Produktion von Rohstoffen.