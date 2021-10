Edith-Stein-Schule engagiert sich in Bangladesch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 15. Oktober lauschten Schüler*innen der Edith-Stein-Schule einem Vortrag zum Thema Klimagerechtigkeit. Der Kontakt zu der Referentin Frau Vogler von der Organisation Netz, welche in Bangladesch Entwicklungsprogramme betreut, kam durch die langjährige finanzielle Unterstützung der Edith-Stein-Schule für dieses Projekt zustande. Im Anschluss an die Präsentation informierten sich die beeindruckten Schüler*innen über zahlreiche weitere Aspekte und stellten der Referentin interessante Fragen.