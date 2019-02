Ecco Meineke macht Kabarett in der Zehntscheuer

„Ernährungskabarett“ rund um unsere Essgewohnheiten wird am Samstag, 23. Februar, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer angeboten. Mit seiner Bühnenfigur Menke beschreibt der Münchener Ecco Meineke komödiantisch und hochpolitisch wie er lernt, sich durch die Labyrinthe des Lebensmittel-Systems zu navigieren, heißt es in der Ankündigung. Menke entdeckt Erschreckendes und Interessantes: alles über Fast Food, Fette und Formfleisch. Über die Macht der Discounter, der Saatgut- und Chemiekonzerne. Und Patente auf alles und jeden. Meineke betrachtet kabarettistisch zugespitzt die Massentierhaltung, das Sterben der Höfe und stellt fest, dass es endgültig höchste Zeit wird, kochen zu lernen. Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, ZS-Mitglieder 14 Euro in der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und bei der Schwäbischen Zeitung“ sowie an der Abendkasse. Mehr Infos unter www.ecco-meineke.de