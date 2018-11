EBZ-Gruppe unterstützt Kinderstiftung Ravensburg mit 5600 Euro

Kleine Cent-Beträge können Großes bewirken: Nach 3800 Euro im vergangenen Jahr erhielt die Kinderstiftung Ravensburg nach eigenen Angaben jetzt 5600 Euro von der EBZ-Gruppe, die sich seit zwei Jahren an der Aktion „Restcent“ beteiligt. Dabei spenden Firmenmitarbeiter die monatlichen Cent-Beträge beim Nettobetrag ihrer Gehaltsabrechnung für einen guten Zweck.

„Rund 300 Beschäftigte beteiligen sich mittlerweile an der Aktion, auch unsere Auszubildenden sind überaus engagiert“, freute sich Nicolai Bonschinski, Betriebsratsvorsitzender der EBZ-Gruppe, bei der Scheckübergabe. Die EBZ-Gruppe sei bislang das einzige Unternehmen in der Region, das sich an der Aktion beteilige, sagte Stiftungsgeschäftsführer Ewald Kohler. Die Firmengruppe sei bereits kurz nach der Gründung der Kinderstiftung einer der ersten Spender gewesen und übernehme eine Vorbildrolle.

„Wir hoffen, dass sich weitere Nachahmer finden“, betonte Rolf Engler, der als Kuratoriumsmitglied der Kinderstiftung die Aktion fördert und begleitet. Die fehlenden Cent-Beträge seien für die Einzelnen kaum spürbar, durch die Anzahl der Teilnehmer könne aber eine wertvolle Hilfe für benachteiligte Kinder in der Region geleistet werden.