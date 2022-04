EBZ Gruppe übernimmt 49,5 Prozent bei Produzent von Batteriesystemen

Die EBZ Gruppe, Automobilzulieferer im Bereich Anlagen- und Werkzeugbau, hat 49,5 Prozent der Unternehmensanteile der nano power a.s. mit Sitz in Prag/Tschechien übernommen, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist. Die restlichen 50,5 Prozent der Anteile verbleiben im Besitz des Firmengründers und CEO Frantisek Stastny. Das Unternehmen erzielt derzeit einen Jahresumsatz von zirka fünf Millionen Euro. Durch die Akquisition erweitert die EBZ Gruppe ihr Know-how im Bereich der Batterietechnologie, heißt es weiter. Das Unternehmen hat sich gerade in der jüngsten Vergangenheit im Feld der Batteriemontage einen Namen bei mehreren Automobilherstellern gemacht. Der Erwerb der nano power s.r.o. ermögliche es dem Unternehmen fortan eigene Batteriesysteme an Endkunden anzubieten.