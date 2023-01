EBZ Gruppe sammelt für die Tafel in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Gemeinsam Gutes tun“ erging der Aufruf an die Mitarbeiter der EBZ-Gruppe in Ravensburg, Gutes für Bedürfte zu tun. Insgesamt zwei Millionen Menschen sind in Deutschland auf Lebensmittelspenden von der Tafel für ihren täglichen Gebrauch angewiesen. Die Zahl der Bedürftigen habe sich im vergangenen Jahr landesweit noch einmal verdoppelt. Die Menschen finden hier einen Ort, der sie in Notlagen unterstützt und ihnen so Hoffnung vermitteln kann, auch in Ravensburg.

Angespornt vom Leitsatz und dem Grundgedanken der Tafel Ravensburg „Liebe geht durch den Magen“ zeigten sich zahlreiche Mitarbeiter hilfsbereit und spendeten mit enormer Bereitschaft. So konnten insgesamt 200 Weihnachtspakete geschnürt werden. Inhalt der Pakete waren Lebensmittel und Hygieneartikel für den täglichen Bedarf, wie beispielsweise Nudeln, Konserven, Kaffee aber auch Zahnbürsten und Zahnpasten. Auch hier zeigten die Mitarbeiter der EBZ großen Einsatz: Das Einkaufen der benötigten Artikel und die Logistik übernahmen Auszubildene aus dem ersten Lehrjahr. Verpackt wurden die zahlreichen Pakete mit Hilfe von Mitarbeitern aus der Personalabteilung, angeleitet von Joy Wick, die bei der EBZ für die soziale Gesundheitsförderung zuständig ist.

Zusätzlich unterstützte der Vorstand der EBZ Gruppe mit einem Geldbetrag von 3000 Euro. Die Leiter der Tafel Ravensburg, Walter Lehmann und Siegfried Müller, nahmen den Scheck persönlich und dankbar entgegen, arbeitet die Tafel doch auf ehrenamtlicher Basis und ist enorm auf Spenden dieser Art angewiesen.

Die Tafel ist auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, da sie als gemeinnütziger Verein ohne Gewinnabsicht agiert. Interessierte können sich unter Telefon 0751/3706666 melden.