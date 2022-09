In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in der Schützenstraße 77 ein E-Roller der Marke Xiaomi Mi 1S gestohlen worden. Der Roller war auf einem Firmengelände an einen dortigen Fahrradständer angekettet. Der Roller, der einen Wert von circa 400 Euro hat, war mit auffälligen roten Reflektoren versehen. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen machten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.